华为鸿蒙 HarmonyOS 4 主题演讲一文汇总：小艺 AI 升级、实况窗、星闪连接

IT 之家 8 月 4 日消息，嗨呀大家吼！这里是 IT 之家，我是浪歌。

就在今天下午，华为的鸿蒙 HarmonyOS 4 来了！

在今天的发布会中，华为给鸿蒙 HarmonyOS 增加了个性空间、多种生产力工具，以及智商大大提升的手机 AI 助手“小艺”。可以说鸿蒙这次把手机玩出了新花样。

至于这次鸿蒙 HarmonyOS 4 到底有多好玩，就跟随浪歌一起看看吧。

一・小艺 AI 升级

首先登场的华为高管余承东介绍，鸿蒙 HarmonyOS 内置的 AI 助手小艺将获得盘古大模型的底层能力加持，在知识获取、逻辑推理、任务规划、记忆扩展、工具调用、创作辅助等方面为用户提供助力。

由于是基于大语言模型，小艺可以理解复杂语言，并且根据用户的需求，完成许多任务，例如帮用户提取文档核心摘要，安排日程表等等。

同时，华为也承诺，新的小艺将是一个“更负责任的 AI”，将安全与隐私保护作为第一原则，确保 AI 是作为辅助而不是替代，带来的是体验的增强而不是虚构。

二・个性化

这次鸿蒙 HarmonyOS 4 的主题就是好玩，因此在个性化方面也下了不少功夫。

例如，这次时尚画册增加了一个 AI 功能，可以在相册里选择人像或宠物照片，并挑选相应主题风格，鸿蒙 HarmonyOS 4 就能自动完成抠图、主题设计等操作，把照片秒变精美壁纸。

除此之外，鸿蒙 HarmonyOS 4 还升级和丰富了原有的 Emoji 体系，目前已有运动、人物、动物等 12 大类，1800 多个表情适配。借助丰富的 Emoji 体系，玩家可制作专属心情壁纸。

还有一个全景天气主题，壁纸可以根据当前的天气和用户使用手机姿势，自动切换 3 种不同视角的天气画。

三・功能增强

除了玩法上的增加，在基础功能上华为这次也打磨了鸿蒙 HarmonyOS 4 的不少地方。

例如，新通知中心摒弃了按时间排序的传统逻辑，对通知的重要程度进行了分级，将实况通知、社交通讯等重要通知置顶，营销资讯类信息则置于统一区域显示，减少了通知对用户的干扰，也更容易在诸多通知中找到最重要的那个。

另外，新增加的实况窗功能可将同一应用的多条通知聚合在单张动态卡片，并以时间轴的方式呈现。

比如对于外卖软件，可实时展示“出餐、取餐、送达”等状态，避免了通知刷屏的情况。

实况窗还可根据用户需求出现在不同位置并灵活变身，在卡片和胶囊两种形态间智能切换。

而且这个功能不仅可以在手机上使用，搭载鸿蒙 HarmonyOS 4 的智能手表一样可以用，不过换了个名字，叫做弦月窗，可以查看实时的航班信息、外卖配送进程、日程表等等。

这次鸿蒙 HarmonyOS 4 的搜索功能也被大大增强了，在搜索框中不仅可以通过文件名或文件扩展名搜索，还可以对本地文件进行全文检索，搜索结果会高亮定位文档中出现的关键词。

跟随鸿蒙 HarmonyOS 4 更新的全新智慧识屏 2.0 ，这次也对操作页面进行结构优化，在任意界面均可快速完成识屏、复制等操作，交互更便捷。

而且鸿蒙 HarmonyOS 4 不仅支持当前设备屏幕流转智能座舱屏幕， 也能支持无人机航拍画面流转至智能座舱。

而鸿蒙系统主打的超级中转站功能，这次也加持了智慧识屏的能力，可以支持更多应用和使用场景，增加了对文本、图片、音频、视频等文件的预览，支持历史内容查询、重复使用、批量删减等功能。

四・星闪技术

在这次发布会上，华为还带来了一个全新的近距离无线连接技术 —— 星闪（NearLink）：

根据华为的介绍，星闪用一套标准集合蓝牙和 WiFi 等传统无线技术的优势，性能明显更强。相比传统无线连接，星闪的功耗降低至 60%，数传速率达到 6 倍，时延降低至 1/30，连接数达到 10 倍。

这个新技术浪歌还是挺感兴趣的，苹果用 UWB 技术打造了 AirTag 等新产品，不知道华为今后会用星闪整出什么新玩意来呢？

五・流畅度

这次鸿蒙 HarmonyOS 4 在启动速度、滑动丢帧率、操作时延等方面也有大幅度的提升。

根据华为官方介绍，鸿蒙 HarmonyOS 4 在应用生态方面更进一步，搭配全新华为方舟引擎可使得性能提升 20%，续航增加 30 分钟。

除此之外，鸿蒙 HarmonyOS 4 可以在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗以及各种设备上都能带来流畅丝滑的使用体验，诸如日常常用的支付宝、高德地图、小红书等 App 的启动和使用速度都会提升。

六・隐私安全和数字关怀

这次鸿蒙 HarmonyOS 4 也进一步增强了应用管控中心，给用户提供了更加安全的使用环境。

当用户安装应用时，鸿蒙 HarmonyOS 4 会自动将风险应用加入应用管控中心并限制其访问敏感数据和弹窗；当检测到应用运行时有风险行为，应用管控中心也会主动拦截，并禁止应用关联启动。

一般来说，跨应用关联用户数据实现跟踪，主要是通过设备级 ID（如 OAID）来关联不同应用的用户数据。

在当前 App 生态下，权限管控较松，App 读取设备 OAID 无限制，开发者可跨应用跟踪用户，滥用数据推送广告而无需经过用户同意。

而鸿蒙 HarmonyOS 4 则管控了这种无序的环境，通过应用跟踪管理 ( App Tracking Consent）方案，将开发者获取设备 OAID 的能力由无管控变化为授权限管控，通过精细化管理让用户拥有更多的选择权。

而在青少年手机使用方面，鸿蒙 HarmonyOS 4 提供了儿童远程守护功能，帮助家长远程查看孩子当前用机状态，支持管控手机、平板等多个华为设置。

最近几年，对于数字遗产的关注度越来越高，鸿蒙 HarmonyOS 4 也给出了自己的解决方案，针对逝者或在世用户数字遗产管理需求，推出数字资产继承功能。被继承人可以灵活设置继承范围，明确可继承及不可继承的范畴。

七・更新时间表

华为已在今日下午 4 点开始陆续推送升级 HarmonyOS 4 公测版，根据机型列表显示，今天可率先升级的首批公测型号如下：

手机：

华为 P60、华为 P60 Pro、华为 P60 Art、华为 Mate X3、华为 Mate X3 典藏版、华为 Mate 50、华为 Mate 50 Pro、华为 Mate 50 RS 保时捷设计、华为 Mate 50E、华为 Pocket S、华为 P50、华为 P50 Pro、华为 P50 Pro 典藏版、华为 P50E、华为 P50 Pocket、华为 P50 Pocket 艺术定制版、华为 Mate 40、华为 Mate 40 Pro、华为 Mate 40 Pro 4G、华为 Mate 40 Pro+、华为 Mate 40 RS 保时捷设计、华为 Mate 40 RS 保时捷设计典藏版、华为 Mate 40E Pro、华为 Mate X2、华为 Mate X2 4G、华为 Mate X2 典藏版、华为 Mate Xs 2、华为 Mate Xs 2 典藏版、华为 nova 11、华为 nova 11 Pro、华为 nova 11 Ultra。

平板：

华为 MatePad Pro 11 英寸性能版、华为 MatePad Pro 12.6 英寸 2022、华为 MatePad Pro 12.6 英寸 2021。

第一批升级计划共包含 34 款机型，首批机型更新完毕后，后续还会有其他华为设备获得更新。

此前就有博主透露，鸿蒙 HarmonyOS 4 将会覆盖到麒麟 990 SoC 的机型。另外搭载麒麟 990 的荣耀机型也有机会升级到 HarmonyOS 4 公测版。

目前，已经有 IT 之家的网友反馈，收到了鸿蒙 HarmonyOS 4 的更新通知：

不过需要注意的是，本次发布会中的部分新功能目前并没有在第一版鸿蒙 HarmonyOS 4 中实装，需要等后续的 OTA 更新。

至于鸿蒙 HarmonyOS 4 是否还有其他好玩的东西，IT 之家还会持续关注！

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