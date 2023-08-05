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飞鱼科技：将在华为 HarmonyOS 上完成《保卫萝卜 4》开发

2023/8/5 16:25:50 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 瞌睡的小元 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，据《保卫萝卜》微信公众号消息，在华为开发者大会游戏服务论坛上，飞鱼科技宣布将在 HarmonyOS 上完成《保卫萝卜 4》游戏的开发。

据介绍，华为游戏中心为游戏伙伴提供全生命周期服务平台和开发套件，帮助游戏伙伴在 HarmonyOS 上低成本、低门槛，快速构建游戏服务。同时在游戏分发上，基于华为全场景的多终端覆盖和智慧分发场景入口如游戏元服务等，帮助伙伴通过更多的游戏内容形态触达用户，带来更多商业机会。另外，在游戏体上，HarmonyOS 通过分布式设备虚拟化技术创新游戏玩法，让手表、耳机等鸿蒙超级终端虚拟化为游戏手柄，实现手表、耳机即可控制游戏人物，为玩家提供更便捷、更流畅的沉浸式游戏体验。

《保卫萝卜》是一款萌系风格塔防游戏。截至 2022 年底，《保卫萝卜》系列游戏累计用户注册数超过 6.72 亿，总产值达到 5.35 亿。

据 IT 之家稍早前报道，在华为开发者大会 2023 上，网易游戏也宣布 HarmonyOS 版倩女幽魂手游已完成主体渲染和逻辑打通。

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关键词：HarmonyOS保卫萝卜

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