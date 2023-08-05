科技昨夜今晨 0805：华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统发布、韩国 LK-99 作者发布新视频、微软 Win11 AI 助手 Copilot 新能力曝光

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 5 日，星期六，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统发布

在 8 月 4 日下午的华为 HDC 2023 开发者大会上，华为正式发布鸿蒙 HarmonyOS 4 系统，带来诸多新特性，包括：

小艺 AI 升级：鸿蒙 HarmonyOS 内置的 AI 助手小艺将获得盘古大模型的底层能力加持

个性化：时尚画册借助 AI 功能可选择相册中照片并自动扣图，秒变精美壁纸；丰富了原有的 Emoji 体系；全景天气主题

功能增强：对通知的重要程度进行了分级；实况窗功能；超级中转站增加智慧识屏功能

星闪技术： 星闪（NearLink）用一套标准集合蓝牙和 WiFi 等传统无线技术的优势，性能明显更强。相比传统无线连接，星闪的功耗降低至 60%，数传速率达到 6 倍，时延降低至 1/30，连接数达到 10 倍。

流畅度：搭配全新华为方舟引擎可使得性能提升 20%，续航增加 30 分钟

隐私安全和数字关怀：儿童远程守护功能，应用跟踪管理 (App Tracking Consent）方案>> 查看详情

2、东航 C919 国产大飞机首次开启“双机运营”

中国东方航空接收的 2 架国产大飞机 C919 于 8 月 4 日首次开启双机商业运营，直飞上海虹桥-成都天府航线即“沪蓉快线” 往返航班。>> 查看详情

3、韩国 LK-99 作者发布新视频，样本室温 25 度悬浮

2023 年 8 月 4 日，论文作者金贤德（Hyun-Tak Kim）提供了一段新视频，展示了悬浮的 LK-99 样本。可以看到，视频中的 LK-99 样本呈半均匀的矩形棱柱，与之前论文的这块有明显不同。而且更重要的是，样本在室温 25.8°C 成功悬浮了。

韩国团队一作李硕裴（Sukbae Lee）最近接受韩国经济日报采访，表示：“团队目前正在进行 LK-99 后续研究，很快会出来解释一切。”并强调已经公开 LK-99 的制造方法，一个月后世界各地复现团队应该就能有所收获，让大家拭目以待。>> 查看详情

4、索尼回应 Xperia 手机出现 魅族 20 广告：已紧急联系魅族清除

有博主近日发现魅族 Flyme 在给索尼 Xperia 手机定制的天气 App 中，加入了魅族 20 系列广告。对此，索尼客服回应称，魅族天气加广告的行为非索尼与魅族合作内容，已紧急联系魅族进行清除，预计很快就会下线。>> 查看详情

5、蔚来手机在工信部完成入网，预计今年第三季度发布并交付

备受关注的蔚来手机近日已在工信部完成入网，型号为 N2301，申请单位为蔚来移动科技有限公司，目前暂未公布证件照。

在今年春季举行的电动汽车百人会论坛上，李斌透露，蔚来手机将于今年第三季度发布，并实现交付。>> 查看详情

6、郭明錤：苹果 iPhone 16 系列采用堆叠式后置摄像头传感器设计

苹果行业分析师郭明錤发文表示，iPhone 16 系列将在整个产品线中采用堆叠式后置摄像头传感器设计。>> 查看详情

7、微软 Win11 AI 助手 Copilot 新能力曝光

微软近日开始邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，在 Win11 预览版中测试 Windows Copilot 功能。

Windows Copilot 功能当前还比较“简陋”，甚至还不支持第三方插件。而根据 Windows 爱好者 Xeno 发现的新截图，Windows Copilot 即将支持以下功能：





调用辅助工具：允许用户通过 Windows Copilot 访问 Windows 11 的辅助功能。

时钟服务：可以通过 Windows Copilot 设置倒计时等。

疑难解答：Windows Copilot 将能够解决您的常见 PC 问题。

任务管理器服务：Copilot 可能可以结束和启动服务的能力，只是目前不完全确定。

启动应用：能够使用 Copilot 启动已安装的应用程序。>> 查看详情

8、苹果公布第 3 财季业绩：营收 818 亿美元，同比下降 1%、利润 199 亿美元，同比增长 5%

苹果公司 8 月 4 日发布了第 3 财季（2023 年第 2 季度）的最新财报数据，报告总营收为 817.9 亿美元（约 5880.7 亿元人民币），同比下降 1%，每股收益为 1.26 美元；本季度利润为 198.8 亿美元（约 1429.37 亿元人民币），同比增长 5%。

本季度毛利率为 44.5%，上年同期为 43.3%。苹果还宣布将于 8 月 17 日向截至 8 月 14 日的股东支付每股 0.24 美元的季度股息。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。