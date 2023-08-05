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科技昨夜今晨 0805：华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统发布、韩国 LK-99 作者发布新视频、微软 Win11 AI 助手 Copilot 新能力曝光

科技昨夜今晨 2023/8/5 8:17:49 责编：梦泽
评论：

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 5 日，星期六，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统发布

在 8 月 4 日下午的华为 HDC 2023 开发者大会上，华为正式发布鸿蒙 HarmonyOS 4 系统，带来诸多新特性，包括：

小艺 AI 升级：鸿蒙 HarmonyOS 内置的 AI 助手小艺将获得盘古大模型的底层能力加持

个性化：时尚画册借助 AI 功能可选择相册中照片并自动扣图，秒变精美壁纸；丰富了原有的 Emoji 体系；全景天气主题

功能增强：对通知的重要程度进行了分级；实况窗功能；超级中转站增加智慧识屏功能

星闪技术： 星闪（NearLink）用一套标准集合蓝牙和 WiFi 等传统无线技术的优势，性能明显更强。相比传统无线连接，星闪的功耗降低至 60%，数传速率达到 6 倍，时延降低至 1/30，连接数达到 10 倍。

流畅度：搭配全新华为方舟引擎可使得性能提升 20%，续航增加 30 分钟

隐私安全和数字关怀：儿童远程守护功能，应用跟踪管理 (App Tracking Consent）方案>> 查看详情

2、东航 C919 国产大飞机首次开启“双机运营”

中国东方航空接收的 2 架国产大飞机 C919 于 8 月 4 日首次开启双机商业运营，直飞上海虹桥-成都天府航线即“沪蓉快线” 往返航班。>> 查看详情

3、韩国 LK-99 作者发布新视频，样本室温 25 度悬浮

2023 年 8 月 4 日，论文作者金贤德（Hyun-Tak Kim）提供了一段新视频，展示了悬浮的 LK-99 样本。可以看到，视频中的 LK-99 样本呈半均匀的矩形棱柱，与之前论文的这块有明显不同。而且更重要的是，样本在室温 25.8°C 成功悬浮了

韩国团队一作李硕裴（Sukbae Lee）最近接受韩国经济日报采访，表示：“团队目前正在进行 LK-99 后续研究，很快会出来解释一切。”并强调已经公开 LK-99 的制造方法，一个月后世界各地复现团队应该就能有所收获，让大家拭目以待。>> 查看详情

4、索尼回应 Xperia 手机出现魅族 20 广告：已紧急联系魅族清除

有博主近日发现魅族 Flyme 在给索尼 Xperia 手机定制的天气 App 中，加入了魅族 20 系列广告。对此，索尼客服回应称，魅族天气加广告的行为非索尼与魅族合作内容，已紧急联系魅族进行清除，预计很快就会下线。>> 查看详情

5、蔚来手机在工信部完成入网，预计今年第三季度发布并交付

备受关注的蔚来手机近日已在工信部完成入网，型号为 N2301，申请单位为蔚来移动科技有限公司，目前暂未公布证件照。

在今年春季举行的电动汽车百人会论坛上，李斌透露，蔚来手机将于今年第三季度发布，并实现交付。>> 查看详情

6、郭明錤：苹果 iPhone 16 系列采用堆叠式后置摄像头传感器设计

苹果行业分析师郭明錤发文表示，iPhone 16 系列将在整个产品线中采用堆叠式后置摄像头传感器设计。>> 查看详情

7、微软 Win11 AI 助手 Copilot 新能力曝光

微软近日开始邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，在 Win11 预览版中测试 Windows Copilot 功能。

Windows Copilot 功能当前还比较“简陋”，甚至还不支持第三方插件。而根据 Windows 爱好者 Xeno 发现的新截图，Windows Copilot 即将支持以下功能：


  • 调用辅助工具：允许用户通过 Windows Copilot 访问 Windows 11 的辅助功能。

  • 时钟服务：可以通过 Windows Copilot 设置倒计时等。

  • 疑难解答：Windows Copilot 将能够解决您的常见 PC 问题。

  • 任务管理器服务：Copilot 可能可以结束和启动服务的能力，只是目前不完全确定。

  • 启动应用：能够使用 Copilot 启动已安装的应用程序。>> 查看详情

8、苹果公布第 3 财季业绩：营收 818 亿美元，同比下降 1%、利润 199 亿美元，同比增长 5%

苹果公司 8 月 4 日发布了第 3 财季（2023 年第 2 季度）的最新财报数据，报告总营收为 817.9 亿美元（约 5880.7 亿元人民币），同比下降 1%，每股收益为 1.26 美元；本季度利润为 198.8 亿美元（约 1429.37 亿元人民币），同比增长 5%。

本季度毛利率为 44.5%，上年同期为 43.3%。苹果还宣布将于 8 月 17 日向截至 8 月 14 日的股东支付每股 0.24 美元的季度股息。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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