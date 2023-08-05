图解苹果第 3 财季业绩：营收降幅收窄、硬件营收下滑

IT之家 8 月 5 日消息，苹果公司昨日发布了第 3 财季（2023 年第 2 季度）的最新财报数据，报告总营收为 817.9 亿美元（IT之家备注：当前约 5880.7 亿元人民币），同比下降 1%，每股收益为 1.26 美元；本季度利润为 198.8 亿美元（当前约 1429.37 亿元人民币），同比增长 5%。

金融工作者 Jason Snell 通过图表的方式，更加直观地展示苹果公司第 3 财季的业绩情况。

营收调整：

悲观主义者会注意到，营收同比下降，而且已经连续第三季度，但同比营收变化图描绘了一幅更全面的图景：

从图片中可以看到，营收降幅不断收窄，苹果公司更丰富并未透露有恢复增长的趋势，表示今年第 4 财季（第 3 季度）情况可能和第 3 财季（第 2 季度）类似。

硬件营收下降：

在关键的硬件收入流中，有更多令人担忧的消息，Mac 下降了 7%，iPad 下降了 20%，iPhone 下降了 2%。

苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）和首席财务官卢卡・马埃斯特里（Luca Maestri）都指出了活跃设备安装基础的实力，以及由此产生的服务收入。我们可以看到这反映在不同业务部门之间的收入分配：

展望未来：

苹果首席财务官马埃斯特里预估第 4 财季（第 3 季度）将保持平稳：

如果宏观环境没有超出我们的恶化预期，那么第 3 季度将保持平稳。

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