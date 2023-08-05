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首页 > 智车之家>新能源汽车

苹果汽车关键人物 Ulrich Kranz 面临 SEC 诉讼

2023/8/5 6:11:12 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 5 日消息，根据彭博社报道，美国证券交易委员会（SEC）近日准备起诉苹果汽车项目关键人物乌瑞克・克兰茨（Ulrich Kranz），称他在执掌前初创公司 Canoo 时违反了相关证券规定。

图源：宝马

IT之家在此梳理下这位汽车专家的履历如下：

  • 克兰茨此前曾在宝马工作了 30 多年，负责 Project i 电动汽车项目，他带领团队在电动车轻量化方面做了不少前沿探索，特别是宝马的碳纤维车身技术，还曾受到苹果 CEO 库克的盛赞。

  • 2017 年他加入法乐第未来（Faraday Future），担任首席技术官；

  • 2018 年他联合创立自动驾驶汽车初创公司卡努汽车（Canoo），领导开发了电动汽车上关键的模块化车型平台和整车架构。；

  • 2021 年他宣布加入苹果公司，负责为苹果汽车项目打造车型平台。

自克兰兹离开公司以来，Canoo 一直在努力维持运营，但上个月成功地向 NASA 交付了三辆电动货车，这些货车将用于明年的 Artemis 月球任务。

SEC 本次提起诉讼，认为克兰兹为 Canoo 提供了不合理的收入预测，并谎报了他的薪酬。

国外科技科技 MacRumors 报道称，克兰茨自 2021 年初之后就没有参与到卡努汽车的运营中，SEC 的目标可能是阻止他在未来的上市公司内担任高管，这可能会影响他未来在苹果的职业发展轨迹。

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关键词：汽车

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