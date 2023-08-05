苹果高管：Apple Silicon 转型圆满成功，预估第 3 季度 Mac 业务降幅两位数

IT之家 8 月 5 日消息，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）和首席财务官卢卡・马埃斯特里（Luca Maestri）表示，尽管 Mac 业务在 2023 财年第 3 财季出现下滑，但 Apple Silicon 转型已经取得重大成功。

马埃斯特里昨天向投资者表示，本季度售出的 Mac 产品中，“几乎一半”是新产品，IT之家翻译他的部分访谈内容如下：

第 3 财季 Mac 业务创造了 68 亿美元的收入，同比下降 7%。我们继续投资于我们的 Mac 产品组合，在过去的一个季度里，我们很高兴完成了整个产品线向苹果芯片的过渡。 这种转变推动了强劲的升级活动和大量的新客户。事实上，本季度几乎一半的 Mac 买家都是新产品。我们还看到，在美国，Mac 的客户满意度达到 96%。

库克也发表了评论：

我们很自豪地完成了整个 Mac 产品线的过渡，目前已经完全迁移到 Apple Silicon 上了。 我们也很高兴在本季度推出了新的 15 英寸 MacBook Air，这是世界上最好的 15 英寸笔记本电脑，也是我们有史以来最好的 Mac 电脑之一。 此外，我们还推出了两款全新的强大计算产品：配备 M2 Max 和 M2 Ultra 的 Mac Studio，以及配备 M2 Ultra 的 Mac Pro，这是我们有史以来最强大的 Mac。

马埃斯特里虽然认为 Apple Silicon 迁移取得了巨大成功，不过 Mac 和 iPad 的营收在第 4 财季（今年第 3 季度）可能会出现 2 位数的下降。

我们预计 Mac 和 iPad 的收入将同比下降两位数。对于这两种产品，我们在去年第 2 季度经历了工厂停产造成的供应中断，并能够在去年第 3 季度满足大量被压抑的需求。

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