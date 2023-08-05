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首页 > 数码之家>智能家电

TCL 面向北京、河北等地受灾用户推出免费检测维修服务

2023/8/5 9:23:01 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 5 日消息，“TCL 官方服务”公众号昨晚宣布，面向北京市、河北省等区域因受灾造成 TCL 产品损坏的用户，提供免费检测和免费维修服务。详情如下：

  • 服务时间：即日起至 8 月 15 日

  • 地区范围：北京市、河北省受灾区域

  • 产品范围：TCL 彩电、冰箱、洗衣机、空调

  • 服务范围：受灾区域用户的故障机，无论是否超保，统一免费检测、免远程费。检测出可修复的 TCL 家电，免维修费及备件材料费。

  • 服务热线：4008 123456

  • 公众号：微信搜索“TCL 官方服务”公众号

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IT之家此前报道，创维电视 8 月 2 日发布公告自 2023 年 8 月 1 日至 8 月 7 日期间，因台风受灾导致福建地区创维电视产品运行故障的用户，可拨打全国服务热线 95105555 或在「创维电视 +」公众号报单，官方将提供免费上门、免费检测服务。

海信发布公告2023 年 8 月 1 日至 8 月 7 日期间，因台风受灾导致海信产品运行故障的福建省用户，拨打 4006-111111 或“海信爱家”公众号报单提供免费服务（免检测费、维修费，只收取材料费）。

海尔也将对此次台风暴雨极端天气造成的海尔家电损坏 / 运行故障作出承诺，针对可以修复的海尔家电，免费进行维修

小米也发布小米服务抗险【免费维修】通知，因台风“杜苏芮”导致“小米 / 米家系列空调”运行故障的用户，自 2023 年 7 月 31 日至 8 月 3 日，通过直接扫码、小米服务微信公众号申请报修，可享受免费上门服务

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关键词：TCL免费维修免费检测

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