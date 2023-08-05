TCL 面向北京、河北等地受灾用户推出免费检测维修服务

IT之家 8 月 5 日消息，“TCL 官方服务”公众号昨晚宣布，面向北京市、河北省等区域因受灾造成 TCL 产品损坏的用户，提供免费检测和免费维修服务。详情如下：

服务时间： 即日起至 8 月 15 日

地区范围： 北京市、河北省受灾区域

产品范围： TCL 彩电、冰箱、洗衣机、空调

服务范围： 受灾区域用户的故障机，无论是否超保，统一免费检测、免远程费。检测出可修复的 TCL 家电，免维修费及备件材料费。

服务热线： 4008 123456

公众号：微信搜索“TCL 官方服务”公众号

IT之家此前报道，创维电视 8 月 2 日发布公告，自 2023 年 8 月 1 日至 8 月 7 日期间，因台风受灾导致福建地区创维电视产品运行故障的用户，可拨打全国服务热线 95105555 或在「创维电视 +」公众号报单，官方将提供免费上门、免费检测服务。

海信发布公告，2023 年 8 月 1 日至 8 月 7 日期间，因台风受灾导致海信产品运行故障的福建省用户，拨打 4006-111111 或“海信爱家”公众号报单提供免费服务（免检测费、维修费，只收取材料费）。

海尔也将对此次台风暴雨极端天气造成的海尔家电损坏 / 运行故障作出承诺，针对可以修复的海尔家电，免费进行维修。

小米也发布小米服务抗险【免费维修】通知，因台风“杜苏芮”导致“小米 / 米家系列空调”运行故障的用户，自 2023 年 7 月 31 日至 8 月 3 日，通过直接扫码、小米服务微信公众号申请报修，可享受免费上门服务。

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