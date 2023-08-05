照片拍歪了，有变形怎么办？PS 后期校正方法来了

出去玩拍了很多照片，回家一看发现拍歪了，照片变形。今天分享几个常用的 ps 后期校正方法，可以快速修复变形的照片。

正向利用这种变形，可以得到特殊效果。比如低角度仰拍可以把人物拍的更高，腿显得更长。再比如鱼眼镜头的球形效果，受到许多摄影师的钟爱。

但是在大部分情况下，这种变形的影响都是负面的，我们要消除这种变形，还原照片本来的样子。

1、镜头畸变

光线穿过镜头进入相机，会出现折射，因此每个镜头都会有畸变。

分为“枕形畸变”和“桶形畸变”。

从左至右：正常物体、枕形畸变、桶形畸变

枕形畸变一般出现在长焦镜头中，或者是变焦镜头的长焦端，物体本来的直线会向中间收缩。

桶形畸变一般发生在广角镜头，或者是变焦镜头的广角端，画面边缘的直线向外膨胀。

可以把照片看成一张平整的纸，桶形畸变就如同把纸贴在了一个球上，枕形畸变就如同把纸贴近了一个碗里。

这种畸变，离照片中心越远，越发明显。

如果是横屏的长方形照片，左右两条边的变形，比上下两条边更明显。因为左右两边离中心更远。

除了超广角镜头，这种变形不易被察觉到，如果你觉得不影响照片观感，也可以不用管它。

解决方法一

第一种解决方法是最推荐的，拍摄照片时使用 RAW 格式，再把照片用 ps 的 Camera RAW 滤镜打开，或者 Lr 打开，勾选“启用镜头配置文件”，选择你使用的的相机、镜头型号。

如果你找不到自己的镜头，说明使用的滤镜版本过低，需要更新了。（是滤镜版本低，不是 ps 版本低，只更新滤镜即可）

下面的照片，第一张是相机直出的原图，使用了 28mm 的广角镜头拍摄，出现了桶形畸变。

第二张是调整后的照片，选择了这支镜头的配置文件，电脑自动进行了调整。

如果拍摄了 jpg 格式的照片，也可以在“镜头校正”滤镜中，选择自动校正，勾选对应的相机和镜头即可。

解决方法二

第二种方法就是使用普通的校正方法，比如选择 ACR 滤镜中的手动校正，如果是 jpg 格式就只有手动校正，调整照片的扭曲度。

也可以在镜头校正滤镜，选择自定方式，手动调整照片的几何扭曲。

除了校正形状的变化，也可以校正色差和晕影。

2、透视变形

透视变形也是非常普遍的一个现象，因为你很难做到“端平相机、正对中间”，即使真的端平正对了，也很难解决高度的问题，拍摄高大的建筑物时，如果不使用特殊镜头，一定是下宽上窄的。

照片横不平、竖不直，这也是一个常见的问题。

尤其是画面中出现建筑物、树木的时候，如果该竖直的歪了，看着非常别扭。

（远处右侧的楼有些倾斜）

（电脑一键自动调整后）

解决方法一

使用 ps 的 ACR 滤镜 / Lr 里的 Transform 工具（在顶部的工具栏里，符号像一个网子）。

A 是自动模式，点击自动校正。

第二个仅校正水平方向，把横着的线条变成水平。

第三个仅校正竖直方向，把竖着的线条变成竖直。

最后一个#，需要自己手动画四条线，画完后这 4 条线会变得横平竖直。

解决方法二

使用镜头校正滤镜中的自定模式，里面提供了各种调整功能，包括垂直透视、水平透视等功能。

解决方法三

选择 ps 里的“标尺工具”，画一条线，点击“拉直图层”，如果你画的是竖线，拉之后就会变成竖直状态，如果你画的是横线，拉直后就会变成水平状态。

这个工具只适合简单的调整图片旋转角度，不适合复杂的透视变形。

3、广角 / 全景变形

在使用超光镜头时，尤其是全景接片时，原本的直线常常会变弯，这时候就可以使用 ps 里的一个滤镜“自适应广角”。

打开滤镜后，选择左上角第一个工具，沿着照片中变弯的地方划线，画的线会自动贴合弯的部分，画完后，弯的部分会自动变直。如果觉得不明显，就多画几条。

以上就是拍照时常见的照片变形，以及常用的校正方法，关注公众号，学习更多摄影及后期技巧。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography），作者：张小张

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