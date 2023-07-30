拍好这种元素，夏日氛围感拉满

炎炎夏日，没有什么能比水更让人感到清凉了，不论是海水、雨水还是喷泉，都能塑造出很凉爽、好看的场景。

今天来跟大家分享一下如何利用各种“水”拍出好看的夏日清凉照片：

1. 水珠

在雨后或者是河边，我们都经常能看到各种水珠，这些水珠不仅能增强物体的质感，还能带来清凉的感觉。

下雨时，用高速快门捕捉屋檐下坠落的雨滴，就能塑造出很有雨天氛围的照片；

雨滴落到水坑里，会溅起水花，微距高速连拍就能得到一个很不错的“王冠”；

雨后植物叶子上也会有水珠，通过近距离特写就能拍出舒适的感觉；

在河边、湖边，除了盛开的荷花外，荷叶上滚动的水珠也是不错的场景。

2. 水边

夏天的海边更有大海的感觉，蔚蓝的海、翻腾的浪花让人瞬间感到清凉。

在海边、湖边、河边拍摄时，单纯拍摄水体和岸边会比较单调，我们可以用低一点的角度，将岸边的植物、沙滩、石头等作为前景，照片会更有层次感，内容也会更加丰富；

如果碰上阳光充足的天气，一定不要错过浪花，在阳光的照射下，翻腾的浪花特别有质感，尤其是在逆光环境下，透明的水滴会折射出很壮观的景象。

找好拍摄位置后，等待海水拍打礁石，或者寻找水里嬉戏玩耍的人群，配合恰到好处的光线就能得到很耐看的照片。

3. 水雾

当天气晴朗且空气中有水雾时，在合适的角度下就能看到折射出的“彩虹”。

马路上的洒水车、公园的喷泉、草地上的浇水设备，都能形成大量的水雾，经过阳光的照射，就能产生五彩斑斓的“彩虹”。

如果我们碰到这些水雾，可以试着去寻找一下角度，说不定就能拍到“人工彩虹”。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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