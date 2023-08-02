2023 年第 16 届 iPhone 摄影大赛名单公布

IT之家 8 月 2 日消息，2023 年第 16 届 IPPA 摄影大赛 （iPhone Photography Awards）获奖名单公布，大奖赢家是来自墨西哥的伊万・席尔瓦（Ivan Silva），凭借着 iPhone 12 Pro 拍摄的《Heroe》作品胜出。

评委在官方声明中表示

我们特别要祝贺今年的大奖赢家--来自墨西哥的伊万・席尔瓦。他拍摄的《Heroe》作品因独特的少年形象，让一个年轻的男孩感觉站在世界之巅，我们为他独特的视角、场景喝彩。

本次大赛面向全球范围内使用 iPhone 或 iPad 的摄影师开放，设有抽象组、动物组、建筑组、儿童组、城市生活组、环境组、风光组、生活方式组、自然组、人物组、肖像组、系列组、静物组、日落组、旅游组、其它组等 17 个组别。

除了大奖之外，2023 年第 16 届 IPPA 摄影大赛还公布了三名年度摄影师（Photographer of the Year）。

德国的 Thea Mihu 使用 iPhone 12 Pro Max 拍摄的《酱料村》（Soy Sauce Village）获得了第一名，评委们说“使用正式的方法来增强照片的孤独感和焦点”。

第二位年度摄影师是波斯尼亚的 Sasa Borozan，他用 iPhone 13 Pro 拍摄了《驯服海浪》（Taming Waves）。

排在第三位的是美国的德里克・海格，他使用 iPhone X 拍摄了《图森早晨》（Tucson Morning）。

IT之家在此附上 2023 年第 16 届 IPPA 摄影大赛链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

中国作者 Shusen Jia 拍摄的入选作品：

© Jinsong Hu – China © 胡劲松-中国

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