IT之家 8 月 5 日消息,小岛秀夫近日在接受日媒 Natalie 采访时,表示在经历了新冠疫情之后,让他对“联系”有了更深层的感悟,并决定完全改写游戏剧情。

小岛秀夫在采访中表示,在疫情爆发之前就已经完成了《死亡搁浅 2》游戏剧情构思,不过在经历了疫情的隔离之后,他选择推翻设计,修改了整个剧本。

小岛秀夫表示初代《死亡搁浅》就提倡沟通,而在疫情期间,远程办公等数字方式变得更加重要。

小岛秀夫表示:“在疫情期间我们不得不面对‘与世隔绝’的问题,由于无法回到疫情前的面对面沟通,我们被迫重新考虑‘联系’的含义”。

小岛秀夫表示《死亡搁浅 2》游戏将会在联系方面带给玩家更深入的思考,在预告片的末尾就提出了“Should we have met?”(IT之家注:我们应该见一面吗?)的提问。

目前关于《死亡搁浅 2》游戏的信息并不多,目前仅确认会登陆 PlayStation 5 游戏主机,预估将于 2024 年发行。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。