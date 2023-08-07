《博德之门 3》开发商拉瑞安工作室：接下来想开发规模更小的游戏

IT之家 8 月 7 日消息，据外媒 videogameschronicle 周日报道，《博德之门 3》开发商拉瑞安工作室的 CEO Swen Vincke 在接受彭博社采访时，谈到了他们的未来规划。

Swen Vincke 直言道，“当然不想再花费 6 年时间去开发一款新游戏了。”他同时也提到，对于工作室的下一步仍无明确计划，不过他也暗示自己“想要再开发几款游戏，以及一些规模更小的游戏”。

当他谈及《博德之门 3》掀起的热潮时，表现得则比较理性，“我还是更倾向于处于下风。”

IT之家此前报道，Swen Vincke 在上月底接受 IGN 采访时表示，在下个月推出《博德之门 3》之后，工作室将“好好休息一下”，然后制作《神界》续作。

据了解，《神界》系列游戏一共有 5 部，分别是《神界 1》、《神界 2：龙裔》、《神界：龙之指挥官》、《神界 3：原罪》和《神界：原罪 2》。

至于 8 月 3 日发售的《博德之门 3》，其不仅打破了 Steam 上的峰值在线玩家数量纪录，而且在 Twitch 等游戏直播平台上吸引了大量玩家关注。该游戏此前在 Steam 平台的在线峰值玩家数量逼近 60 万，最近 24 小时 / 最近 6 小时峰值玩家数量为 593788 人。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。