IGN 推出 AI 聊天机器人，可询问《塞尔达传说：王国之泪》游戏攻略

IT之家 8 月 7 日消息，随着 AI 大模型和聊天机器人的兴起，AI 正在越来越多地扩展到各个领域。

根据游戏评测媒体 IGN 的最新消息，IGN 即将推出自家的 AI 聊天机器人 IGN Guides Chatbot Alpha。

▲ 图源 IGN 官网，下同

IGN 目前正在《塞尔达传说：王国之泪》指南中测试这一点。如果用户登录了 IGN 账户，就可以通过指南页面底部的聊天窗口询问有关游戏的问题，它将使用 IGN 指南中包含的知识，再加上自然语言处理，为用户的特定问题提供答案。

据介绍，该机器人是根据数十名 IGN 指南作者和贡献者编写的游戏指南和攻略内容进行培训的。由于这是一个 Alpha 版本的实验，所以可能回答质量并不是很好。只有当使用 IGN 帐户登录时，聊天窗口才会出现在指南页面的底部。

IGN 表示：“我们设想这个指南功能可以作为一个全面的搜索解决方案，为那些寻求棘手问题快速答案的人提供帮助，无需查看多个页面即可方便地找到攻略解决方案。不过，如果想查看图片攻略，还是需要通过关键词手动搜索。”

在最初的 Alpha 期间，聊天机器人只适用于《塞尔达传说：王国之泪》指南，目前限时免费试用，IT之家小伙伴可以尝试体验一下。

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