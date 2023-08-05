AMD MI300C 纯 CPU AI 加速器曝光：96 个 Zen4 核心、128GB HBM3

IT之家 8 月 5 日消息，AMD 在今年 6 月召开的数据中心和 AI 技术首映式上，推出了 MI300A 和 MI300X 两款 AI 加速卡。不过在近日曝光的 Linux 补丁中，还发现了 MI300C 衍生版本。

Coelacanth Dream 在 Linux EDAC 驱动程序中发现了第三个变体 MI300C。这里的“C”应该是指 Instinct MI Accelerator CPUs，从技术角度来说，就是配有 HBM3 的 EPYC Genoa CPU。

MI300C 最多拥有 96 个 Zen4 核心，配备 128GB 的 HBM3 内存。其配置相当于 12 个 CCD ，类似于 EPYC 9654，只是 AMD 并未公布这款 CPU，不确定它在定位。

EPYC 9654

AdoredTV 消息称 AMD 并未发布该芯片，猜测可能是为中国市场预留的。

IT之家在此罗列下 MI300 系列产品如下：

MI300A (CPU+GPU)

MI300X (纯 GPU 版本)

MI300C (纯 CPU 版本)

MI300A 被苏姿丰称作“面向 AI 和高性能计算的全球首款 APU 加速器”，将多个 CPU、GPU 和高带宽内存封在一起，在 13 个 chiplets 上拥有 1460 亿颗晶体管。

MI300A 采用 5nm 和 6nm 制程、CDNA 3 GPU 架构，搭配 24 个 Zen 4 核心、128GB HBM3，相比 MI250 提供了 8 倍以上的性能和 5 倍以上的效率。

MI300X 是一个纯 GPU 版本，采用 AMD CDNA 3 技术，使用多达 192 GB 的 HBM3 高带宽内存来加速大型语言模型和生成式 AI 计算。

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