《博德之门 3》游戏全球发售前已售出 250 万份

IT之家 8 月 5 日消息，《博德之门 3》游戏在发行方面取得了巨大成功，不仅打破了 Steam 上的峰值在线玩家数量纪录，而且在 Twitch 等游戏直播平台上吸引了大量玩家关注。

Larian Studios 首席执行官兼《博德之门 3》游戏负责人 Swen Vincke 近日接受了彭博社的采访，讨论了游戏的巨大成就和工作室的未来。

《博德之门 3》游戏拥有超过 174 个小时的过场动画，此外还有超过 1.7 万种不同的结局，成为一款游戏时间超过 200 小时的大型游戏。

Vincke 表示公司为了制作这款游戏，在 2017 年就不断扩张员工数量，设在全球 6 个国家的办事处招兵买马，员工数量从 140 人增加到 450 人。

在发行方面，Larian Studios 采取了一条不寻常的路线，在 2020 年 10 月发行了早期访问版本。超过 250 万玩家在游戏未开发完成的情况下，购买了这款游戏。

这笔资金不仅确保了工作室的财务可行性，也顺畅地吸引更多的优质人才，确保游戏的高质量完成。

IT之家在此附上游戏介绍如下：

召集你的队伍，返回被遗忘的国度，开启一段充满友谊与背叛、牺牲与生存，以及至高无上力量诱惑的传奇故事。

神秘的力量正在你体内苏醒，而这一切都来源于夺心魔种在你大脑里的寄生虫。反抗吧，将黑暗的力量反掌为用。你也可以选择接受这种腐化，变成终极的邪恶。

来自《神界：原罪 2》的创作团队所打造的次时代 RPG，故事将在 D&D（龙与地下城）的世界中展开。

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