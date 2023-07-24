Stellantis 与三星 SDI 计划在美国建设第二家电池工厂，初始产能 34 GWh

IT之家 7 月 24 日消息，据路透社报道，意大利汽车制造商 Stellantis 和韩国电池制造商三星 SDI，计划在美国开设第二家合资工厂，生产电动汽车电池，目标是在 2027 年开始生产，初始产能为 34GWh。

双方表示，交易还未最终敲定，工厂选址仍在审查中。此外，该工厂的投资金额以及雇用员工数量将在稍后公布。

IT之家从路透社获悉，Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 在一份声明中表示：“这个新工厂将有助于实现我们目标 —— 到 2030 年前为北美市场提供至少 25 辆新型纯电动汽车。”

Stellantis 宣布计划到 2030 年在欧洲实现 100% 销售电动乘用车，在美国销售电动轿车和轻卡的占比达 50%。为了实现这一目标，Stellantis 希望确保约 400 GWh 的电池产能。

据了解，Stellantis 旗下品牌包括标致、吉普、道奇 Ram、阿尔法罗密欧、雪铁龙和欧宝。

2022 年 5 月，Stellantis 和三星 SDI 表示将投资超过 25 亿美元建设第一家联合电池工厂，预计 2025 年第一季度在印第安纳州科科莫开业，初始产能为 23 GWh，最终将增至 33 GWh。

双方表示，届时印第安纳工厂将雇用 1400 名员工，投资可能逐渐增加至 31 亿美元。

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