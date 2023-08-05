Key 社：腾讯不会干涉 VISUAL ARTS 的创作

IT之家 8 月 5 日消息，“Key Channel”直播已结束，Key 社公布了很多人关心的问题。

关于本次股权转让是否会对 VA 的作品展开与制作造成影响：

在 M&A 过程中，我们与腾讯公司进行了多次会谈。创作表现方面是我们最为在意的内容，因此进行了确认。对此我们得到了保证：“腾讯不会干涉 VISUAL ARTS 的创作”。我们在此承诺，今后的作品将会继续以我们自身的价值观进行创作，不会有改变。

关于 Summer Pockets 动画：

企划与脚本等敝社的工作已基本结束。后续情报还请再多多等待一下。

关于新作：

现在正在努力制作全价新作！在公开之前还请再稍稍等待一下！新作 Kinetic Novel 也在同时准备中，敬请期待！

IT之家此前报道，Visual Art's 社长马场隆博宣布引退，并将股份转让给了腾讯，即 Visual Art's 会成为腾讯的子公司，“Key 社”品牌也归腾讯所有。

Key 社创立于 1998 年 7 月 21 日，以制作感人的 Galgame 而著称于业界。Key 社代表作品包括《Kanon》、《Air》、《CLANNAD》、《Angel Beats!》、《Rewrite》、《Charlotte》等，2022 年 Key 社推出的纯剧情向手游《Heaven Burns Red》更是一度登顶日本 iOS 畅销榜，成为 Galgame 领域又一款现象级作品。

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