射击游戏《遗迹 2》首个更新上线，改善卡顿和崩溃问题

IT之家 8 月 5 日消息，《遗迹 2》于 7 月 26 日发售，开发商 Gunfire Games 发布了首个主要更新，改善卡顿现象和潜在的崩溃情况、提高整体性能等。
IT之家附部分更新内容：
性能方面：
优化以提高整体性能
改善卡顿现象和潜在的崩溃情况
修复了多个玩家报告的会导致游戏崩溃的 bug
“高细节阴影效果”被设定为单独的 PC 游戏选项
游戏方面：
特性点上限 + 5
当玩家达到特性点上限时，知识手卷现在会提供废料和经验值
毁灭之珠现在可以无限使用，玩家可以出售任何额外的物品来换取废料
删除了装备第二个原型的特性点要求
删除了将神秘物品转换为印迹的报废成本
降低了将神秘物品转化为印迹所需的流明石原矿成本
碎片的废料增益略有增加
增加常规和稀有宝箱的废料增益
杀死畸变时增加废品增益
降低了血根草的成本
《遗迹 2》在 Steam 售价 245 元，支持简体中文，感兴趣的小伙伴点此购买。
游戏简介：
《Remnant II》是畅销游戏《Remnant: From the Ashes》的续作。在本作中，人类幸存者将再次深陷可怕的世界，对抗新的邪恶怪物和神一般的敌人头目。孤军奋战，或者与两名朋友合作，探索未知的深处，阻止邪恶摧毁现实世界。若想取得成功，玩家必须依靠自己和团队的力量，完成最艰巨的挑战，让人类免于灭绝的命运。
特色：
紧张激烈的《Remnant》战斗体验
冷静远攻和疯狂近战的混合战斗模式再次回归，这次还带来了更多狡猾的敌人和大规模头目战。针对不同的生物群落和战斗，可以选择特定装备和武器进行强化。头目战会让高水平玩家组队克服挑战，并尝试获得最高奖励。
等待探索的新世界
陌生的新世界被神秘生物和致命敌人占据。玩家可以独自上路，也可以与朋友结伴前行，穿越邪魔肆虐的世界，努力求生。多个世界可供探索，每个世界都有不同类型的生物、武器和物品。获取物品后要善加利用并合理升级，以迎接更严峻的挑战。
无尽的重复可玩性
在动态生成的地下城和区域中，充满了各种支线任务、强化物品、制作材料和战利品。哪怕是最硬核的玩家，其决心也将经受考验。游戏体验复杂多变、极具挑战性，但当玩家最终战胜重重困难取得胜利时，也将体会到无与伦比的满足感。不同的世界中交织着不同的故事，等待你的探索和重访。
全新职装系统
扩展后的职装系统将为玩家提供独特的被动奖励和强大的力量。在游戏中可以解锁多个职业和多种装备、进行升级并混合搭配，以实现多样化的游戏风格。
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