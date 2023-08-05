首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

《猎魔人》新书确认正在撰写，一年内推出

2023/8/5 18:10:56 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 insider-gaming 报道，《猎魔人》小说作者安杰伊・萨普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）与乌克兰粉丝进行的直播中，透露了正在撰写全新的《猎魔人》小说。

IT之家附萨普科夫斯基原话：

我从不说这些话，因为对我来说你永远不知道。也许我会做某事，也许我不会。到目前为止，当我说我要写一些东西，然后我没有写时，人们抱怨说我欺骗了他们，好像我撒了谎。

这就是为什么我不喜欢在完成之前谈论我正在做的事情。因为在我完成它之前，我认为它不存在。但由于我总是为乌克兰人破例，所以这次我也会这样做。是的，我正在写一本关于猎魔人的新书，而且非常努力。可能需要一年，但不会更长

值得一提的是，在 2018 年波兰动漫展上，萨普科夫斯基当被问及是否有可能在《湖中女士》事件之外继续讲述这个故事时，他坚定地否认。“故事已经完成，传奇已经结束，所以如果我有机会在《猎魔人》宇宙中写点什么，而且我确实有这样的意图，那可能会是前传或副传之类的东西。不是续集。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小说巫师

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用