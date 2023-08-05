《猎魔人》新书确认正在撰写，一年内推出

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 insider-gaming 报道，《猎魔人》小说作者安杰伊・萨普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）与乌克兰粉丝进行的直播中，透露了正在撰写全新的《猎魔人》小说。

IT之家附萨普科夫斯基原话：

我从不说这些话，因为对我来说你永远不知道。也许我会做某事，也许我不会。到目前为止，当我说我要写一些东西，然后我没有写时，人们抱怨说我欺骗了他们，好像我撒了谎。 这就是为什么我不喜欢在完成之前谈论我正在做的事情。因为在我完成它之前，我认为它不存在。但由于我总是为乌克兰人破例，所以这次我也会这样做。是的，我正在写一本关于猎魔人的新书，而且非常努力。可能需要一年，但不会更长。

值得一提的是，在 2018 年波兰动漫展上，萨普科夫斯基当被问及是否有可能在《湖中女士》事件之外继续讲述这个故事时，他坚定地否认。“故事已经完成，传奇已经结束，所以如果我有机会在《猎魔人》宇宙中写点什么，而且我确实有这样的意图，那可能会是前传或副传之类的东西。不是续集。”

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