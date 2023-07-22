90 年代催泪视觉小说重制版《ONE.》12 月 22 日发售，支持简体中文

IT之家 7 月 22 日消息，为纪念 NEXTON 创立 30 周年，经典的 90 年代催泪视觉小说《ONE：辉之季节》将以重制形式回归 ——《ONE.》登陆 PC 和 Switch 平台，12 月 22 日发售。
据了解，《ONE：辉之季节》被称为 Key 社四季曲中的“秋”，改编作品包括 4 部小说，3 个广播剧等。本次三十周年纪念版由画师樋上至担任原画设计，novamicus 制作。
IT之家从官方得知，《ONE.》现已登陆 Steam，支持简体中文，感兴趣的小伙伴点此查看。
故事大纲
将我维系在这个世界的事物。
1998 年的冬天。
在我这个平凡学生的心中，忽然出现了另一个世界。
它如同悄悄积起的白雪，缓缓淹没我的日常生活。
直到这时，我才幡然醒悟 ——
存在于周而复始的生活中的不变之物。
未曾改变过的熟悉风景。
深爱却不自知的人带来的温暖。
是它们，将我继续维系在这个世界。
那一刻，我第一次主动追寻起了重要的人，以及那条牢固的纽带。
时光流转，阳光洒满大地的季节将会再次来临。
那时，我会站在什么样的世界里，又会是谁紧握着我的手呢？
登场角色
浩平的儿时玩伴兼同班同学。
爱操心，每天早上都会来叫浩平起床，总是对他放心不下。
生日：9 月 26 日
如果我的人生中有一个必须感谢的人，那个人一定就是长森吧。
若是儿时没有和长森相遇，现在的我会是什么样呢？
自那天起，我们就常常在一起。有时候，我也会嫌她太多管闲事。
但最后剩下的还是感激之情。
要一直做我的好朋友啊。
但是，那时的话语……
拯救了我的那句话语消失在了哪里呢……？
浩平的学姐。小学时遭遇的事故让她失去了视力。
虽然是盲人，但她性格积极乐观、活泼开朗，不会让人感觉到她与普通人有什么两样。
最爱食堂的咖喱猪排饭。
生日：6 月 3 日
某一天的放学后，在被晚霞染红的屋顶上，一位陌生的女孩叫住了我。
她有着冰冷的眼眸和温暖的笑容。
后来，我才知道她是三年级的学姐。
与此同时，我也得知了她的眼眸为何如此冰冷。
不管是我的身影，还是鲜艳的晚霞，都无法倒映在那双眼睛里。
面对双目失明的学姐，我陷入了慌乱之中，不知该说些什么。学姐察觉出我的拘谨，悲伤地小声说 ——
「我觉得…… 保持常态就可以了……」
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。