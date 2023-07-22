90 年代催泪视觉小说重制版《ONE.》12 月 22 日发售，支持简体中文

IT之家 7 月 22 日消息，为纪念 NEXTON 创立 30 周年，经典的 90 年代催泪视觉小说《ONE：辉之季节》将以重制形式回归 ——《ONE.》登陆 PC 和 Switch 平台，12 月 22 日发售。

据了解，《ONE：辉之季节》被称为 Key 社四季曲中的“秋”，改编作品包括 4 部小说，3 个广播剧等。本次三十周年纪念版由画师樋上至担任原画设计，novamicus 制作。

IT之家从官方得知，《ONE.》现已登陆 Steam，支持简体中文，感兴趣的小伙伴点此查看。

故事大纲

将我维系在这个世界的事物。

1998 年的冬天。

在我这个平凡学生的心中，忽然出现了另一个世界。

它如同悄悄积起的白雪，缓缓淹没我的日常生活。

直到这时，我才幡然醒悟 ——

存在于周而复始的生活中的不变之物。

未曾改变过的熟悉风景。

深爱却不自知的人带来的温暖。



是它们，将我继续维系在这个世界。



那一刻，我第一次主动追寻起了重要的人，以及那条牢固的纽带。

时光流转，阳光洒满大地的季节将会再次来临。

那时，我会站在什么样的世界里，又会是谁紧握着我的手呢？

登场角色

浩平的儿时玩伴兼同班同学。

爱操心，每天早上都会来叫浩平起床，总是对他放心不下。

生日：9 月 26 日

如果我的人生中有一个必须感谢的人，那个人一定就是长森吧。

若是儿时没有和长森相遇，现在的我会是什么样呢？

自那天起，我们就常常在一起。有时候，我也会嫌她太多管闲事。

但最后剩下的还是感激之情。

要一直做我的好朋友啊。

但是，那时的话语……

拯救了我的那句话语消失在了哪里呢……？

浩平的学姐。小学时遭遇的事故让她失去了视力。

虽然是盲人，但她性格积极乐观、活泼开朗，不会让人感觉到她与普通人有什么两样。

最爱食堂的咖喱猪排饭。

生日：6 月 3 日

某一天的放学后，在被晚霞染红的屋顶上，一位陌生的女孩叫住了我。

她有着冰冷的眼眸和温暖的笑容。

后来，我才知道她是三年级的学姐。

与此同时，我也得知了她的眼眸为何如此冰冷。

不管是我的身影，还是鲜艳的晚霞，都无法倒映在那双眼睛里。

面对双目失明的学姐，我陷入了慌乱之中，不知该说些什么。学姐察觉出我的拘谨，悲伤地小声说 ——

「我觉得…… 保持常态就可以了……」