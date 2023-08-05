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RPG 游戏《尘封大陆》新预告片公开，8 月 11 日发售

2023/8/5 19:08:14 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 5 日消息，发行商 Focus Entertainment 公布了《尘封大陆》最新预告片，将于 8 月 11 日上线 PS5、Series X|S 和 PC 平台，Steam 预购价 199 元

IT之家从 Steam 获悉，《尘封大陆》限量版包括：

  • 游戏本体

  • 游戏官方金属盒

  • 一张金属海报

  • Ruin Rising Pack DLC

预购《尘封大陆》可获得 The Ruin Rising Pack 内容包，包括全新护甲、饰品和拳铠皮肤，独享奇幻精华石和专属联机模式提示器。

游戏简介：

自沙尘中崛起，带领人类向沦为压迫者的堕落神明发起反抗。

在这片永恒之地上御沙而行，这里充满了古老的危险、谜团和过去的碎片。使用强大的变形武器和毁灭性的沙动力超能力，进行壮观的超能力战斗，猎杀传奇怪兽。

瞄准并收集敌人的真气，塑造你自己的自定义游戏风格，在完全多人合作或单人剧情战役中为人类打造一个新时代。

于尘埃中崛起，掀起风暴。

  • 驾驭狂沙，探索充满秘密、不同区域和危险的独特奇幻世界

  • 在英勇的超能力战斗中单独或与朋友一起狩猎传奇生物

  • 释放你的力量，创造致命的变形武器

  • 以独特的自定义技能和超能力崛起，成为终极冠军

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关键词：尘封大陆游戏

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