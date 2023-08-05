RPG 游戏《尘封大陆》新预告片公开，8 月 11 日发售

IT之家 8 月 5 日消息，发行商 Focus Entertainment 公布了《尘封大陆》最新预告片，将于 8 月 11 日上线 PS5、Series X|S 和 PC 平台，Steam 预购价 199 元。

IT之家从 Steam 获悉，《尘封大陆》限量版包括：

预购《尘封大陆》可获得 The Ruin Rising Pack 内容包，包括全新护甲、饰品和拳铠皮肤，独享奇幻精华石和专属联机模式提示器。

游戏简介：

自沙尘中崛起，带领人类向沦为压迫者的堕落神明发起反抗。



在这片永恒之地上御沙而行，这里充满了古老的危险、谜团和过去的碎片。使用强大的变形武器和毁灭性的沙动力超能力，进行壮观的超能力战斗，猎杀传奇怪兽。



瞄准并收集敌人的真气，塑造你自己的自定义游戏风格，在完全多人合作或单人剧情战役中为人类打造一个新时代。



于尘埃中崛起，掀起风暴。