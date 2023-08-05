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恺英网络：将陆续在华为 HarmonyOS 上完成多款游戏开发

2023/8/5 17:55:17 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 5 日消息，据恺英网络官方消息，在今天的华为开发者大会（HDC.Together）游戏服务论坛上，恺英网络旗下子公司盛和网络出席了华为鸿蒙生态游戏先锋合作启动仪式。

恺英网络表示，将陆续在 HarmonyOS 上完成多款游戏的开发，结合 HarmonyOS 的功能特性，为用户带来创新的 HarmonyOS 体验。

图源恺英网络

如上图所示，参加鸿蒙生态游戏先锋合作仪式的伙伴包括网易、乐元素、三七、阿里、完美世界、Cocos、英雄互娱、中手游、游族、盛和、游卡、迷你创想、其乐、益世界、途游、play800、 诗悦、朝夕光年、沐瞳、巨人、飞鱼、深蓝互动、B站、多比特。

据 IT 之家稍早前报道，飞鱼科技现已宣布将在华为 HarmonyOS 上完成《保卫萝卜 4》开发，巨人网络宣布与华为就鸿蒙生态达成合作，首个落地项目为手游《原始征途》，英雄游戏宣布旗下《巅峰战舰》将开发华为鸿蒙操作系统适配版本，网易游戏宣布 HarmonyOS 版倩女幽魂手游已完成主体渲染和逻辑打通。

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关键词：鸿蒙

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