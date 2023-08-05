街机史上注定载入史册的“冤案”，Capcom 与 Data East 的版权之争

1994 年，Capcom 以侵犯《街头霸王 2》版权为由，将 Data East 公司告上法庭。并要求禁止其制作、营销或销售《斗士的历史》这款游戏。

Capcom 认为，《斗士的历史》中的角色，无论是移动方式、控制系统、操作玩法，都是完完全全是《街头霸王》的翻版。

按说这种让人不齿的抄袭行为肯定会输，未来也会受到同行的谴责。但剧情却偏偏没有按照这个套路来。

最终审判的结果让人大跌眼镜，CAPCOM 居然败诉了。

这是为什么呢？

法院这边给出的解释则是：虽然 Data East 将《街头霸道 2》作为自己游戏的参考，但根据 scènes à faire 的原则 (即游戏类型的定义，存在于公共领域)，这些游戏之间的相似之处并不会受到保护。

经过此事之后《斗士的历史》反而被更多人所熟知。而借鉴一词成为游戏与游戏之间抄袭（剽窃）的“护身符”。

（斗士的历史，同样拥有官方漫画哦！非常受欢迎）

《街头霸王》的确开启了指令投，必杀技的先河，但不大可能让后期的同类游戏不能使用啊！《斗士的历史》很多动作的确有借鉴，并在这个基础上融入了自己的想法，看上去招式都很像，实则也有一定的区别。

我们先来看看，《斗士的历史》实锤抄袭的招式：

马特洛克，使用了《街头霸王 2》古烈的音速手刃、脚刀

萨姆茶模仿的是沙加特，招式“虎波”和“虎膝”

简的招式“爆突”模仿的是“百裂手”，指令同样是平 A。“飞煌刃”模仿的则是古烈脚刀（巴洛克也用过）。

柳英美这个人物很大程度上借鉴了春丽，她的“火焰脚”直接使用了春丽的“百裂脚”。

不过我们需要知道的是，所谓的百裂，最初都是来自北斗神拳哦！本田和春丽的都是如此。

柳英美的“风斩蹴”看上去是不是非常面熟呢？

没错，这一招是比较有争议的。因为表面上是模仿的古烈的脚刀，但动作看上去不大像。而且打出来的是双重脚刀。

反而和《变身忍者》的脚刀非常相似。

另外，我们再对比一下 1997 年发行的《街头霸王 3》息吹的脚刀，感觉是不是一毛一样？

撒吉的“爆击拳”借鉴了本田的“百裂手”。不过看得出来，这和世界英雄中“李小龙”的技能更加神似。

“火焰上勾拳”来自《超级街头霸王 2》肯的“火焰升龙拳”。

合成在一起的效果：

金家藩表示：这一招劳资也会。

古利查力度：我能通过这一招打出“红美玲”。

克拉万的招式“空中突袭”、“直线滚击”。很明显，这两招就是直接搬运了布兰卡和巴洛克的招式。甚至连攻击判定都是一模一样的。

李典德的招式，看上去是不是非常眼熟？

这可都是《街头霸王》后期角色阳和元的招式啊！难道 CAPCOM 还反过来借鉴了？

当然不是了，因为《斗士的历史》抄袭的不仅仅是街霸，还有饿狼传说。

因此我们也可以认为这两招，分别是来自特瑞和嘉米。

沟口诚的招式，到底模仿的是谁呢？

这似乎已经非常明显了吧！坂崎亮最经典的招式

坂崎亮他老爸的成名必杀：虎咆，手到擒来啊！连技能槽都不需要直接搓出来。

另外，我们再来看看他的另一个招式：虎流碎。

是不是我看错了了，这不就是《街头霸王 EX》中暗杀拳门派的招式吗？

隆、肯和豪鬼都是这么玩的。这一招的争议比较大，甚至我们都不知道到底谁先谁后，谁抄袭谁！

以如今的眼光来看，这些招式在格斗游戏中，不是司空见惯的吗？

几乎所有的游戏中都出现过吧！

那么问题来了，《斗士的历史》是 1993 年发行的，而在这之前《龙虎之拳》《饿狼传说》就已经发行了。我们知道《拳皇》的前身就是《饿狼传说》《龙虎之拳》。

其中出现的绝大部分招式，都是以《街头霸王》为基础的，包括飞行道具、升龙拳、指令投、百裂、旋风腿......

那么 CAPCOM 为什么不告 SNK 公司呢？

这里我们需要知道，《街头霸王》主要开发人员来自西山隆志团队，也就是说：他才是升龙、波动和旋风腿的缔造者。而西山隆志在跳槽到 SNK 之后，将自己创造的技能加入到《饿狼传说》《龙虎之拳》《侍魂》《拳皇》完全合情合理的！

（这不禁让我想起了国内《鬼吹灯》作者的争议，自己写的小说，自己没有版权也就算了，甚至后期写小说连主要人物名字都不能使用。）

《斗士的历史》的招式和《街头霸王 2》的确非常相似，但这里我们也只能说他为这个时代背了锅。

在若干年之后，这种相互借鉴的操作已经是家常便饭，甚至连 CAPCOM 自己也经常会借鉴一些游戏公司中的好创意。而《街头霸王》中的人物本身，都有现实原型或者动漫原型的。

也正是那一次 CAPCOM 的败诉，让之前那些不敢明目张胆抄袭的游戏公司放开了手脚。同时也造就了 90 年代中期的格斗游戏盛世，在当时来说真的是百花齐放。

当然了，我们仔细观察这个时期的游戏就会发现，没有几款游戏能够脱离街霸的影子，即使真的脱离了，也不会有什么人气。

其实真正将游戏抄袭到极致的游戏，并不是《斗士的历史》，而是几年后的《爆裂人》。大家只要稍微上手尝试一下就会发现，各种必杀和指令实在太熟悉了。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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