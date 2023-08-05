《博德之门 3》M 站开分 94 分，玩家均分 9.3 分

IT之家 8 月 5 日消息，《博德之门 3》于 8 月 3 日发售，M 站评分 94 分，用户评分 379 条，其中 340 条好评，均分 9.3 分。

IT之家此前报道，《博德之门 3》在 Steam 平台的在线峰值玩家数量逼近 60 万，最近 24 小时 / 最近 6 小时峰值玩家数量为 593788 人。

《博德之门 3》游戏负责人 Swen Vincke 表示，游戏拥有超过 174 个小时的过场动画，还有超过 1.7 万种不同的结局。

据了解，《博德之门 3》在 Steam 售价 298 元，91% 的用户给出好评，评价为“特别好评”，最多可支持四名玩家在线多人游戏，感兴趣的小伙伴点此购买。

游戏简介：

召集你的队伍，返回被遗忘的国度，开启一段充满友谊与背叛、牺牲与生存，以及至高无上力量诱惑的传奇故事。



神秘的力量正在你体内苏醒，而这一切都来源于夺心魔种在你大脑里的寄生虫。反抗吧，将黑暗的力量反掌为用。你也可以选择接受这种腐化，变成终极的邪恶。



来自《神界：原罪 2》的创作团队所打造的次时代 RPG，故事将在 D&D（龙与地下城）的世界中展开。

你可以从 D&D 玩家手册中的 12 个职业与 11 个种族中进行选择，或者直接扮演一个带有精心设计背景的起源英雄。无论你是踏上冒险之旅，还是去获取战利品，亦或是投身战斗，或者展开罗曼史，这些都将贯穿你在被遗忘的国度以及其他位面的冒险旅程。你可以选择单独游玩，或者是与最多三名队友一起进行联机游戏。

被劫持，被感染，陷入迷失。你正在变成一个怪物，但随着你体内的腐化力量的增长，你的力量也在增强。这力量可能能帮助你生存下来，但接受它的同时，你必将付出某种代价。然而，超越任何能力，你与队友之间建立的信任纽带可能会成为你最大的力量。在恶魔、诸神和邪恶的其他世界力量之间的冲突中，你将与队友共同决定被遗忘国度的命运。

利用全新的神界 4.0 引擎打造，《博德之门 3》将为你提供前所未有的自由度，让你在这个充满角色、危险和欺诈的活跃世界中探索、尝试、互动，并获取实时的反馈。宏大的电影级叙事让你比以往任何时候都更接近你的角色。从被阴影诅咒的森林，到幽暗地域的神奇洞穴，再到博德之门本身的庞大城市，你的行动决定着冒险的过程，但你的选择将塑造你的遗产。你将被人们所铭记。