太空奇观：韦伯望远镜拍摄到环状星云的绝美细节

IT之家 8 月 6 日消息，美国国家航空航天局（NASA）的詹姆斯・韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope，简称 JWST）近日为我们带来了一幅令人惊叹的天文奇观 —— 环状星云（Ring Nebula）的全新视角。环状星云位于天琴座（Lyra constellation），距离地球约 2600 光年，是一颗正在死亡的恒星释放其质量的遗迹。这幅图像揭示了星云中前所未见的细节，让我们更深入地了解恒星和行星系统的形成和演化。

环状星云是一种行星状星云（planetary nebula），这并不意味着它与行星有关，而是因为它的圆形结构让法国天文学家查尔斯・梅西耶（Charles Messier）在 1764 年发现时误以为是行星而得名。行星状星云是由一颗白矮星（white dwarf）在死亡时向外抛出其外层气体而形成的复杂结构，其中包含了发光的环和膨胀的气云。白矮星的辐射与已经释放出来的元素相互作用，使它们呈现出不同的颜色。每种化学元素都会产生特定的颜色，从而让天文学家可以研究恒星的演化过程。

JWST 是目前最先进的太空望远镜，于 2021 年 12 月 25 日成功发射升空，并于 2022 年 6 月开始观测宇宙。其使用红外光观测天体，可以穿透宇宙尘埃，揭示隐藏在其中的恒星和行星。JWST 还可以观测到极其遥远和微弱的天体，探索宇宙最早期的历史。

JWST 对环状星云的观测是由伦敦大学学院（University College London）和加拿大西安大略大学（Western University）的物理和天文学家组成的团队负责的，他们表示 JWST 为我们提供了环状星云前所未有的非凡视野。这些高分辨率图像不仅展示了星云外壳中错综复杂的细节，还以惊人的清晰度展现了中心白矮星周围的内部区域。他们认为，我们正在见证一颗恒星生命的最后篇章，这是太阳遥远未来的预览，并且 JWST 的观测为我们打开了理解这些令人敬畏的宇宙事件的新窗口。

IT之家注意到，JWST 对环状星云的观测结果已经发表在《自然・天文学》（Nature Astronomy）杂志上，并在 NASA 网站上公布了相关图像 。

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