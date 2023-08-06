佳能首款 SPAD 相机 MS-500 发布，单机身 25000 美元

IT之家 8 月 6 日消息，佳能推出了一款专为安全监控等应用而设计的相机 MS-500，这是世界上首款搭载单光子雪崩二极管（SPAD） 传感器的相机，也是是迄今为止最灵敏的非红外相机之一。

这款相机采用迄今为止最高分辨率的 1 英寸 SPAD 传感器（320 万像素）和 B4 卡口，支持广播级变焦镜头，可在低至 0.001 lux 的夜空（相当于伸手不见五指）下拍摄到清晰的彩色图片。

佳能 MS-500 计划 9 月上市铺货，建议官方零售价 25000 美元（IT之家备注：当前约 17.9 万元人民币）。

它采用 320 万像素的 1 英寸 SPAD 传感器，通过对到达像素的粒子计数和放大， 即使有一个光子进入像素，也可以瞬间倍增到约 100 万倍并将其转换为数字信号，而且几乎无噪点。

作为 SPAD 传感器特长的优秀夜视性能，与具有高望远性能的广播用镜头组合，有望应用于高度监视用途。

佳能表示，该设备设计用于“高安全性区域，如海港、公共基础设施设施和国家边境”，与佳能超长焦广播镜头结合使用时，它甚至可以在夜间捕捉到“几英里外主题的清晰彩色视频”，还可以进行船体类型检查等高级监控。

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