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凯迪拉克 Celestiq 电动豪华轿车售价公布：约 34 万美元起，可在此基础上完成私人定制

2023/8/6 15:18:55 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：远洋
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IT之家 8 月 6 日消息，日前，凯迪拉克全球首席营销官 Melissa Grady Dias 在个人领英主页上透露称，该品牌自去年推出了纯电旗舰轿车 Celestiq 以来，市场需求“一直非常旺盛”，并公布了这辆新车的预计起售价。

自推出以来，我们看到了对 Celestiq 的极高需求。开始定制之旅的客户可以个性化定制他们的 Celestiq，使其成为他们个性的真实写照 —— 可能性是无限的。Celestiq 的定制风格将由客户的自定义，起价约为 34 万美元（当前约 244.1 万元人民币）

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凯迪拉克 Celestiq 最早于 2022 年 10 月正式亮相，是截至目前基于通用奥特能平台研发的最贵车型，当时消息称该车售价将超过 30 万美元，并支持车主依自己喜好私人定制

2024 Cadillac Celestiq

Cadillac CELESTIQ

此外，凯迪拉克官方将于近期开始通知 Celestiq 的买家来定制自己的爱车，并称“在买家根据自己的喜好量身定制之后，我们预计将不会有两辆一模一样的 Celestiq 轿车”。

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IT之家此前报道，凯迪拉克将 Celestiq 描述为其有史以来技术最先进、最豪华的汽车，而且可能也是最昂贵的一款“用手工制作的材料包裹的旗舰汽车”，将于 2024 年开始交付。

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Celestiq 基于通用奥特能平台研发，搭载 111 千瓦时的电池组和双电机 AWD 系统。通用汽车估计，该电动车将提供 600 马力和 640 磅-英尺的扭矩，预计续航达 300 英里（483 公里）。据凯迪拉克预测，Celestiq 的 0-60 英里（约 96.56 公里）/小时加速时间为 3.8 秒。这款豪华轿车能够以 200 千瓦的速率充电，充电 10 分钟即可获得约 78 英里（约 125.53 公里）的续航能力。

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