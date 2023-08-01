上汽通用宣布新能源车 7 月交付量首度破万，同比上涨 138%

IT之家 8 月 1 日消息，上汽通用汽车今日公布 7 月成绩单，新能源车单月交付量首度破万，创下该企业新能源车交付量的新高。

▲ 图源上汽通用官方公众号，下同

IT之家从上汽通用公众号了解到，该企业在 7 月合计交付 10017 辆新能源车型，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。其中，别克 E5 纯电大五座 SUV 单月交付 3722 辆，累计交付达到 8340 辆；别克 E4 轿跑纯电 SUV 单月交付 1762 辆；8 月起，别克 E5 艾维亚四驱版车型将开启交付。

上汽通用还透露，继上海、武汉两座奥特能超级工厂投产之后，东岳奥特能超级工厂已启动建设，预计 2025 年上半年投产。依托这款电动车平台，上汽通用汽车已推出凯迪拉克 LYRIQ 锐歌、别克 ELECTRA E5、别克 ELECTRA E4 三款纯电车型，凯迪拉克第二款基于奥特能平台的电动车也将在年内亮相。

上汽通用表示，到 2025 年，上汽通用汽车在电动化、智能网联化新技术领域的总投入将达 700 亿元，将累计推出 10 款奥特能平台电动车型。

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