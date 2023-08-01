首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

上汽通用宣布新能源车 7 月交付量首度破万，同比上涨 138%

2023/8/1 14:24:36 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 8 月 1 日消息，上汽通用汽车今日公布 7 月成绩单，新能源车单月交付量首度破万，创下该企业新能源车交付量的新高。

图片 1

▲ 图源上汽通用官方公众号，下同

IT之家从上汽通用公众号了解到，该企业在 7 月合计交付 10017 辆新能源车型，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。其中，别克 E5 纯电大五座 SUV 单月交付 3722 辆，累计交付达到 8340 辆；别克 E4 轿跑纯电 SUV 单月交付 1762 辆；8 月起，别克 E5 艾维亚四驱版车型将开启交付。

图片 1

上汽通用还透露，继上海、武汉两座奥特能超级工厂投产之后，东岳奥特能超级工厂已启动建设，预计 2025 年上半年投产。依托这款电动车平台，上汽通用汽车已推出凯迪拉克 LYRIQ 锐歌、别克 ELECTRA E5、别克 ELECTRA E4 三款纯电车型，凯迪拉克第二款基于奥特能平台的电动车也将在年内亮相。

图片 1

上汽通用表示，到 2025 年，上汽通用汽车在电动化、智能网联化新技术领域的总投入将达 700 亿元，将累计推出 10 款奥特能平台电动车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：凯迪拉克上汽通用别克

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用