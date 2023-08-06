最多 1600 元，北京明起发放新一批消费券：22 家线上平台可领

IT之家 8 月 6 日消息，北京市将在 8 月 5 日至 8 月 20 日面向在京消费者，通过 22 家企业线上平台，发放京彩绿色消费券。工商银行、银联同步开展京彩绿色叠加优惠活动。

据介绍，消费者在本轮消费券发放期间内每日上午 10:00 起，可通过京东、联想、小米商城、苏宁、红星美凯龙等 22 家企业线上平台领取消费券，适用电冰箱、自行车、洗衣机、扫地机器人等 55 类商品。

在京消费者（IT之家注：收货地址在北京）在同一个参与企业的线上平台最多可领取五张共 1600 元京彩绿色消费券，用于选购 55 大类超过 2 万款商品。

根据官方公布的信息，此次消费券可用以选购手机、电脑、自行车、显示器、空气净化器、智能沙发、智能床、洗碗机、电视机、空调、电冰箱、洗衣机、打印机、投影机、扫地机器人、吸尘器、洗地机、学习机、音箱、智能门锁、手环、智能手表、智能眼镜等 55 大类超过 2 万款商品。

值得一提的是，消费者应在参与企业线上平台进行实名认证，满足四要素认证（姓名、身份证号、银行卡号、电话号码）要求。

IT之家提醒，工商银行、银联将同步开展京彩绿色叠加优惠活动，在零售类、餐饮类、文旅类等多场景指定商户享受 15 元至 100 元优惠。

此外，京东、苏宁、小米等参与企业还推出了以旧换新等活动，针对暑期需求大的空调、冰箱等指定品类商品享受最高 800 元的焕新优惠。

官方还提到，从 2020 年起，“北京消费季”活动已经连续举办了三年，成为北京消费市场的一张新名片。

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