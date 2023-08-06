首个 LK-99 完全悬浮视频引争议，网友：若真，将是开创性的

科学圈顶流“室温超导”又有新视频出炉。抖音博主“炼丹师阿翔”发布视频称：

新一批出炉材料内惊现完美抗磁性晶体。

效果是这样的：

△ 图源：抖音用户“炼丹师阿翔”

从发布的结果上来看，在拨动前后，这个材料的角度已经发生改变，用知乎网友“尘心未散”的评价就是：

回弹和角度变动都非常符合迈斯纳效应。

据“炼丹师阿翔”介绍，这批材料是烧结组长优化了工艺，加入了一些其他化合物：

具体技术内容要等文档整理清晰才会公布。

视频一出，可谓是引发了不小的关注。

然而，这次的发布与前一阵子各种和 LK-99 验证相关视频不同 —— 没有署名单位。这就让不少网友对此发出了质疑。

真实性引发争议

正是因为视频的发布属于“匿名状态”，因此网络上对于其真实性产生了两极化的争议。很多人认为，若视频为真，那未免也太震撼了。

正如大佬 Andrew Cote 在 X（原推特）中所述：

若如果这是真的，那么它确实是开创性的。

因此，知乎网友还对整个视频逐帧排查，检测了下是否为 CG 合成。

从材料对周围环境的反射、纸面的反射、桌面的反射，以及各种细节的观测来看，得出“真实性相当高”的结论。

第二个质疑点，便是材料本身。

因为根据“炼丹师阿翔”所述，这次在材料中加入了一些其他化合物，那么它还是不是 LK-99 就成了问题 —— 很多人将矛头指向了热解石墨。

知乎网友“尘心未散”便拿出了他亲测的热解石墨视频，从各个角度、拨动前后等效果做了对比。

他所给出的结论是：

区别真的很大，（视频是）假的可能性真的非常低。

但无论结果如何，这一次网友们表现出来的态度要比以往都冷静了许多，纷纷表示“让子弹再飞一会儿”。

One More Thing

这位“炼丹师阿翔”的庐山真面目，也成为了此次热议的话题之一。

有人挖出一个细节，他在抖音中发布的第一个作品内容是画老虎：

△ 图源：抖音用户“炼丹师阿翔”

“炼丹师阿翔”将这幅作品取名为《吊虎离山》，于是底下评论的画风便成了这样：

若你视频为真，这幅画得老值钱了。

参考链接：

[1]https://v.douyin.com/iJYC5R7y/

[2]https://www.zhihu.com/question/615790258/answer/3151513590

[3]https://www.zhihu.com/question/615790258/answer/3152126226

[4]https://twitter.com/Andercot/status/1687740396691185664

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