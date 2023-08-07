SpaceX 成功测试超重型火箭助推器，星舰将再次出征

IT之家 8 月 7 日消息，SpaceX 公司今日在美国得克萨斯州的星际基地进行了一次重要的火箭测试，为其下一代太空运输系统星舰（Starship）的飞行试验做好了准备。

这次测试的对象是 Starship 的第一级原型，也就是超重型火箭助推器（Super Heavy Booster），编号为 Booster 9。其在星际基地的轨道发射台上进行了静态点火测试，短暂地点燃了它的 33 个猛禽发动机（Raptor Engine），并在地面上固定不动。

IT之家注意到，测试过程中，并非所有的发动机都完美运行，有四个发动机提前关闭。但是，33 个发动机中有 29 个正常工作，而且 Booster 9 和轨道发射台都没有受到损坏。

“祝贺星际飞船团队通过了今天的测试，”SpaceX 公司的约翰・因斯普鲁克（John Insprucker）在直播中说，“这让我们离下一次飞行试验更近了一步。”

星舰是 SpaceX 公司的下一代太空运输系统，设计用于将人员和货物运送到月球、火星和其他地方，已经完成了一次完整的飞行试验。该试验于 2023 年 4 月 20 日从星际基地发射，目标是将上级原型 Ship 24 送到地球半圆形轨道，预计在夏威夷附近的太平洋上着陆。但是，那次任务没有成功，星舰在起飞后不久就出现了几个问题，SpaceX 公司发送了自毁指令，将飞行器在墨西哥湾上空摧毁。

4 月 20 日的发射还对星际基地的轨道发射台和周围的设施造成了相当大的损坏。为了防止这种情况再次发生，SpaceX 公司在发射台下安装了一个喷水系统 —— 一个喷水的钢板，用于减弱超重型火箭助推器 33 个猛禽发动机产生的巨大能量。在今天的测试中，这个新的喷水系统似乎表现得很好，大量的水向上喷向点火的猛禽发动机。

即将进行的飞行试验将涉及 Booster 9 和一个上级原型 Ship 25，目标与第一次发射相似。然而，这次发射何时进行还不清楚，因为技术问题并不是 SpaceX 公司必须解决的唯一障碍。例如，一个由环境和土著团体组成的联盟目前正在起诉美国联邦航空管理局（FAA），该机构授予了从星际基地发射星舰的许可证。这起诉讼声称，该机构没有正确评估这样的发射可能对得克萨斯州南部生态系统造成的损害，并要求在任何更多的星舰从该地点起飞之前，进行更严格的环境审查。

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