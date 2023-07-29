因停车制动器意外启动，福特将在美国召回 87 万辆 F-150 卡车

IT之家 7 月 29 日消息，据路透社报道，福特汽车向美国国家公路交通安全管理局提交文件，将召回 87 万辆 F-150 卡车，涵盖 2021 - 2023 年款车型。福特表示，汽车后桥壳可能会损坏线束，导致电动驻车制动器意外启动。

IT之家从路透社获悉，福特称已收到 918 份保修索赔和三份关于北美电线磨损情况的现场报告，电动驻车制动器无意启动事件有 299 起，其中 19 起是在行驶时发生的。福特表示，尚不清楚与此次召回相关的撞车或受伤情况。经销商将安装保护性系带、线束胶带包裹并根据需要更换安全带。

值得一提的是，福特汽车近日发布了第二季度的业绩报告，当季度总营收为 450 亿美元。

Model E（电动汽车） 营收 18 亿美元（当前约 128.88 亿元人民币），同比增长 39%

‎Ford Blue（燃油汽车） 营收 250 亿美元（当前约 1790 亿元人民币），同比增长 5%

‎Ford Pro（商用车 / 服务） 营收 156 亿美元（当前约 1116.96 亿元人民币），同比增长 22%

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