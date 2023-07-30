电动汽车部门亏损数十亿美元，福特转战混合动力

IT之家 7 月 30 日消息，福特汽车公司在电动汽车领域亏损数十亿美元后，转而拥抱混合动力汽车。该公司首席执行官吉姆・法利在周四发布第二季度财报时表示，未来将推出更多的混合动力车型。

福特近日公布了第二季度收益，显示其电动汽车部门的亏损扩大。不过，福特并没有放弃其电动汽车计划，尽管该公司周四表示，电动汽车的推广可能需要比之前预期的时间更长。

法利在福特第二季度财报电话会议上说：“我们对 F-150 皮卡的混合系统的受欢迎程度感到惊讶。”他说，超过 10% 的 F-150 皮卡客户选择了混合动力车型，而且这一比例还在增加。福特还提供了一款小型 Maverick 皮卡的混合动力版本。这款车更加成功，法利说，超过一半的 Maverick 买家（56%）选择了 1500 美元（IT之家备注：当前约 10740 元人民币）的可选混合动力系统，而不是标准的四缸发动机。

那么为什么在行业正向纯电动汽车大举进军之际，福特却要加倍投入混合动力呢？法利说：“客户真正喜欢的是当我们采用一种对于某些工作周期更有效率的混合系统，并且由于电池而增加了新功能。”其中一个新功能就是福特的“Pro Power Onboard”系统，它能让客户通过皮卡的插座使用车辆的电力来为工地上的工具或冰箱提供电源，从而无需携带额外的发电机。

法利说：“我们看到很多客户喜欢这种组合，即用电池来做一些除了移动车辆之外的事情，所以我们只是在倾听市场的声音。”

福特已经大力宣传其纯电动 F-150 Lightning 皮卡的功能，该车可以为整个房子提供几天的电力。可能是在听取客户意见后，福特发现这种功能的受欢迎程度超过了人们对全电动汽车的意愿。正如高管们周四指出的那样，电动汽车的采用速度比预期要慢。所以，在此期间，福特可以为那些渴望电力但又对电动汽车有所顾虑的驾驶者提供一个中间选项，即在其内燃机阵容中提供混合动力车型。

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