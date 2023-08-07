微软收紧 Win11 安装要求，不支持的 CPU 别想绕过

IT之家 8 月 7 日消息，微软最近更新了其支持的英特尔和 AMD 处理器的列表，虽然该公司增加了一些新的锐龙芯片，包括一个还没有发布（至少目前还没有）的 AMD 芯片，但微软却出人意料地从兼容处理器的列表中删除了许多之前在列的英特尔 CPU。

除了更新其列表，微软还可能正在努力阻止在不支持的硬件上安装 Windows 11。据德国网站 Deskmodder 报道，其论坛成员之一无法在其英特尔 Core 2 Duo T6500 系统上安装 Windows 11。 该用户是 Insider Canary 频道的用户，当在其 PC 上安装 Windows 11 build 25905 时似乎被阻止了，但之前的版本可以正常运行。同样，AMD 的 Turin II P650 处理器也被阻止安装。

值得一提的是，用 build 25905 的 install.wim Windows 映像文件替换之前版本的映像文件似乎也会导致这些早期版本的安装受阻，证实了微软确实做了一些改变。

事实表明，使用像 Rufus 和 Ventoy 等工具提供的破解安装封锁的功能可能已无法使用，其它像绕过 TPM 要求的方法也可能不起作用了。

虽然微软维护着其兼容 CPU 的列表，但人们经常在不支持的芯片上运行 Windows 11，而且大多数时候都有不错的体验。有趣地是，微软公司的一位高级主管曾经在一次 Windows Insider 网络广播中被发现使用了一个不支持的处理器，IT之家注意到微软过去也曾经错误地向使用不支持硬件的用户提供 Windows 11 升级。

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