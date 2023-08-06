继 Win11 之后，微软现已放弃对 Windows 10 Cortana 小娜的支持

IT之家 8 月 6 日消息，Windows Latest 发现，微软刚刚在 Release Preview Channel 中发布了 4.2308.1005.0 更新，终止了对 Windows 10 上 Cortana 的支持。

微软后续将在 Windows 11 上押注数字助手功能，加强 Windows Copilot、Microsoft 365 Copilot、Bing Chat 等软件。

微软曾经将 Cortana 称为一个“个人生产力助手”，但随着微软转向 AI 领域并承认无法在智能家庭功能方面与亚马逊 Alexa 和 Siri 抗衡，该公司也已经在 2020 年宣布 Cortana 退出智能家居市场竞争。

在 Windows 11 上，微软用各种 AI 工具，例如 Microsoft 365、Edge 和 Bing 来取代 Cortana，然而微软并未在 Windows 10 上提供相应的选项，因为该公司已停止为 Windows 10 开发新功能。

微软表示：将在 2023 年 8 月开始不再支持 Windows 中的 Cortana 应用。

我们正在对 Windows 进行一些更改，这些更改会影响 Cortana 应用的用户。从 2023 年 8 月开始，我们将不再支持 Windows 中的 Cortana 作为独立应用。但是，你仍然可以在 Windows 和 Edge 中访问强大的生产力功能，这些功能具有增强的 AI 功能。这意味着你仍然可以获得有关任务、日历和电子邮件的帮助，但以新的和令人兴奋的方式。此更改仅影响 Windows 中的 Cortana，并且你的工作效率助手 Cortana 将继续在 Outlook 移动版、Teams 移动版、Microsoft Teams 显示室和 Microsoft Teams 会议室中提供。

我们知道，此更改可能会影响你在 Windows 中的某些工作方式，因此我们希望帮助你顺利过渡到新选项。现在，你无需单击 Cortana 图标并启动应用以开始使用语音，而是可以通过不同的工具使用语音并满足工作效率需求。下面是一些可用于了解有关替代方法的详细信息的资源：

Windows 11 中的语音访问：这是 Windows 11 中的一项新功能，可用于控制电脑并使用语音编写文本。可以使用语音命令在应用之间打开和切换、浏览 Web 以及读取和写入电子邮件。语音访问脱机工作，并使用高级语音识别来理解语音并帮助你完成工作。

新的必应：通过新的 AI 支持的必应，可以提出复杂的问题，并从 Web 上的可靠来源获取简洁的答案。你可以键入或说出你的问题，必应聊天将为你提供一个简洁的答案引用多个受信任的来源。

Microsoft 365 Copilot：这是一项新功能，它使用 AI 将你的字词转换为功能强大的生产力工具。Copilot 使用 Microsoft 365 数据（例如日历、电子邮件、聊天、文档和会议）来帮助你创建、编辑、共享内容等。Copilot 遵守 Microsoft 的 AI 原则 和 负责任的 AI 标准 ，以确保数据是安全和私密的。

Windows Copilot：Windows Copilot 在 6 月推出预览版，适用于 Windows 11，提供集中式 AI 帮助。通过必应聊天和第一方和第三方插件，你可以专注于将想法付诸实现、完成复杂项目和协作，而无需花费精力在多个应用程序中查找、启动和工作。

我们很高兴能够不断创新和使用 AI 来帮助你更智能、更快速地工作。我们希望你喜欢使用 AI 来节省时间并专注于最重要的事情的新方法。