Win11 学院：遇到问题如何使用 Windows Update 方式修复

IT之家 8 月 5 日消息，微软在日前发布的 Win11 Dev Build 23516 预览版中隐藏了一项新特性--使用 Windows Update 方式修复问题，而在今天发布的 Canary 频道版本 Build 25921 中已经启用上线。

在设置应用中的“Windows Recovery”部分中，允许用户通过升级方式，修复当前 Win11 系统中的问题。

用户在设置中可以看到“使用 Windows Update 修复问题”选项，选中之后系统将会下载对应当前版本的文件，然后进行重新安装。

微软认为该功能还不够完善，目前并未向大部分用户开放，如果想要尝鲜的用户，可以通过 ViveTool 工具启用尝鲜。

IT之家网友可以通过 ViveTool 工具来启用上述新功能、新特性：

1. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）

2. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符

3. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

4. 然后输入 vivetool /enable /id:39847173，按下回车键

5. 重启电脑。

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