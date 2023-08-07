雷克萨斯全新一代 LM 豪华 MPV 上市，售 119.9 万元起

IT之家 8 月 7 日消息，雷克萨斯旗下的新款豪华 MPV 车型 LM 在 2023 年上海车展上完成了全球首发，采用了全新的设计和动力系统。今日这款车在国内上市，首发开售的全新 LM 350h 七座隽雅版官方指导价为 119.9 万元。此外，全新 LM 500h 开启预售，六座尊崇版预售价为 138 万元，四座御世版预售价为 158 万元。

IT之家注意到，全新一代雷克萨斯 LM 在外观上延续了雷克萨斯家族的风格，采用了大尺寸的纺锤形进气格栅和 L 形折线的 LED 头灯，搭配密辐条轮辋，整体气势不俗。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5125/1890/1955 毫米，轴距为 3000 毫米，相比上一代车型，车身加长了 85 毫米。

内饰方面，全新一代雷克萨斯 LM 更加注重科技感和豪华氛围，前排提供了双联屏布局、电子挡杆、木纹装饰等配置，后排则提供了 Ottoman 座椅、后排自动礼宾空调控制系统、脚托加热等功能，让乘客享受到尊贵舒适的乘坐体验。

雷克萨斯官方信息显示，全新优化的 Ottoman 座椅能够以更大幅度延伸和收缩，首次应用的“后排自动礼宾空调控制系统”（Rear Climate Concierge）可实现对空调、座椅位置、遮阳帘、照明系统等配置的集成控制，整车静谧性也采用全新调校。

动力方面，全新一代雷克萨斯 LM 提供了两套动力总成可选，除了 2.5 升发动机油电混动系统外，还新增了 2.4T 油电混动版本，并搭载了 DIRECT 4 电子动态四驱系统。这套动力系统也已经应用于全新雷克萨斯 RX 车型上，尾标为“500h”，能够满足追求更强动力用户的需求。

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