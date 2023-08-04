丰田召回部分国产及进口汽车，包含荣放双擎 E+、威兰达 PHEV 等

IT之家 8 月 4 日消息，据国家市场监督管理总局今日公告，广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车（成都）有限公司长春丰越分公司（受一汽丰田汽车（成都）有限公司委托授权）、丰田汽车（中国）投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自 2023 年 8 月 7 日起召回以下车辆：

广汽丰田： 召回 2021 年 5 月 7 日至 2022 年 9 月 28 日期间生产的部分威兰达高性能版（PHEV）汽车，共计 6963 辆。

一汽丰田： 召回 2021 年 4 月 5 日至 2022 年 9 月 13 日期间生产的部分 RAV4 荣放双擎 E + 汽车，共计 6728 辆。

丰田（中国）：召回 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 5 月 25 日期间生产的部分进口雷克萨斯 NX 400h + 汽车，共计 864 辆。

本次召回范围内的车辆由于电压转换装置（DC-DC 转换器）中的整流模块结构设计考虑不充分，当整流模块存在制造瑕疵时，可能导致使用过程中整流模块内部短路，警告灯点亮。同时，辅助电池电流持续流向 DC-DC 转换器，使其发热。极端情况下，有引发车辆火灾的风险，存在安全隐患。

▲ 图源丰田官网

丰田汽车三家在华公司表示，将为召回范围内的车辆免费更换改良后的 DC-DC 转换器。同时，车辆在召回检修前，车主应暂停使用外接充电器对车辆进行充电。在此期间，车主可使用添加燃油的方式正常使用车辆。

IT之家注：今日国家市场监督管理总局发布了多条汽车召回公告，包含特斯拉、丰田、奔驰、大众等多个品牌。

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