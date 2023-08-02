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首页 > iPhone之家>iPhone新闻

尴尬：FBI 调查发现竟是自己违规使用 iPhone 黑客工具

2023/8/2 7:43:01 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 2 日消息，《纽约时报》今年 4 月报道称，美国政府机构从承包商处购买了 NSO Group 的软件，专门用于破解 iPhone 并获取相关内容。

美国白宫当时回应称对此事并不知情，并表示已要求美国联邦调查局（FBI）着手进行调查。而令人尴尬的是，调查结果显示，购买和使用 NSO Group 软件的部门，恰恰是 FBI 自己。

IT之家援引《纽约时报》本周一报道，美国白宫于 2021 年 11 月将 NSO Group 列入商务部黑名单，而就在几天之后，FBI 和承包商 Riva Networks 签署了购买协议。

FBI 在调查报告中认为，这次合作是无意中发生的。FBI 局长斯托弗・雷（Christopher Wray）表示在发现该问题合同之后，已经于今年 4 月终止了合同。

联邦调查局尚未解释为何会出现这种情况，但使用的工具并非臭名昭著的 "Pegasus"，而是一种名为"Landmark" 的工具。Landmark 不直接入侵手机，而是能够缩小范围并追踪设备的位置。

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关键词：iPhone

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