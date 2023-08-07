印度“月船 3 号”飞船距离月球仅 4313 公里，预计 8 月 23 日登陆月球

IT之家 8 月 7 日消息，印度太空研究机构（ISRO）今日凌晨在官方推特宣布，印度第三次探月任务“月船 3 号”（Chandrayaan 3）进一步缩短月球轨道距离，截至其发稿时间，“月船 3 号”距离月球只有 170 公里（近月点）x 4313 公里（远月点）。

官方还表示，下一次该飞船进一步缩短轨道的操作预定于 8 月 9 日当地时间 13:00-14:00 之间完成，预计 8 月 23 日尝试在月球南极表面软着陆。

当地时间周六，“月船 3 号”已经成功进入月球附近的预定轨道。在 8 月 17 日着陆舱脱离推进舱之前，该飞船还将进行三次绕月机动飞行。随后，在最终降落到月球之前，将对着陆器进行脱轨操作。

IT之家此前报道，ISRO 已于 7 月 14 日下午成功发射“月船 3 号”（Chandrayaan-3）探月飞船，这是该机构上次任务失利后，时隔四年再次挑战登月任务。

▲ 图源 ISRO

“月船 3 号”搭载于印度重型运载火箭 LVM3 上，火箭高 43.5 米，重约 642 吨，ISRO 主席索玛纳特（Somanath）表示，发射任务已经圆满成功，接下来月船 3 号将开启自己的奔月之旅。

按照计划，月船 3 号将在 8 月 23 日前后在月球南极附近软着陆，如果成功，印度将成为继美国、前苏联和中国之后第四个在月球表面软着陆的国家。

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