OPPO Find X6 / N2 / N2 Flip 手机现已开启 Android 14 内测招募

IT之家 8 月 7 日消息，ColorOS 升级助手官方微博今日宣布，针对旗下 OPPO Find X6、OPPO Find N2、OPPO Find N2 Flip 三款手机的 Android 14×ColorOS 内测 log 版本用户招募现已正式开始。

本次招募时间为 2023 年 8 月 7 日到 8 日，招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，版本将在审核完成后分批进行推送。

OPPO Find X6 系统需要升级到 13.1.0.141、13.1.0.151；OPPO Find N2 版本要求为 13.1.0.180、13.1.0.181；OPPO Find N2 Flip 版本要求为 13.1.0.181、13.1.0.182。

招募入口：[设置]-[关于本机]-[顶部版本信息]-[右上角设置][尝鲜申请]-[升级内测]

▲ OPPO Find X6

据IT之家此前报道，OPPO Reno 9 Pro、OPPO Find X6 Pro、一加 11 三款手机已经于 8 月 4 日开启内测 log 版本用户招募，于 8 月 5 日结束招募。

▲ OPPO Find N2

▲ OPPO Find N2 Flip

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