OPPO Reno 9 Pro / Find X6 Pro、一加 11 手机今日开启安卓 14 系统内测招募

IT之家 8 月 4 日消息，今日上午，ColorOS 升级助手官方公众号宣布，针对旗下 OPPO Reno 9 Pro、OPPO Find X6 Pro、一加 11 三款手机的安卓 14×ColorOS 内测 log 版本用户招募正式开始。IT之家附细则如下：

申请条件

喜欢 ColorOS，愿与 ColorOS 一起成长；

是玩机达人，有丰富的刷机、测试经验；

愿意接受测试版本存在的不稳定、不兼容等问题；

拥有足够的时间参与测试，并愿意帮官方工作人员定位问题。

招募详情

招募机型：Reno9 Pro、Find X6 Pro、一加 11

招募时间：2023/8/4 - 2023/8/5

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

申请须知

1、在全新的升级内测中，内测版本将分为 log 版本与 nolog 版本。

此次内测招募版本为 log 版本。建议用户选择其中一种报名，无需重复参加。

两种版本均为内测版本，其运行效果不像正式版本那样稳定，存在部分 Bug，主要区别如下：

log 版本：log 抓取开关默认一直打开，会对手机性能、续航有一定影响 ，但不影响手机的正常使用，体验版本时遇到问题可以前往反馈工具箱提交 log 反馈。

内测 log 版的测试周期为 4~6 个月不等 ，测试结束后会统一推送正式版，中途不会推送公测版。

内测 log 版本的名额限制和要求更高 ，建议有测试经验的升级探索者优先选择 log 版本。

‎nolog 版本：log 抓取开关默认关闭，对手机性能、续航没有影响，体验版本时遇到问题可以前往 OPPO 社区的升级尝鲜圈反馈版本问题。

‎2、升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

‎3、当前有较多常用三方应用与 Android 14 不兼容，例如“云闪付”、“阳光惠生活”等银行金融类应用，如果您经常且必须要使用以上第三方应用，建议您谨慎升级。

升级 Android 14 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

4、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

‎5、内测版本当前存在以下已知问题，请您慎重考虑报名。

‎锁屏状态下收到来电低概率性黑屏

指纹解锁概率性卡顿

桌面打开部分应用时无过渡动画直接显示应用界面

下载文件时通过多任务后台进行任务切换概率性卡顿

微信有部分影响使用体验的概率性问题：如查看图片（聊天界面或朋友圈）时不能左右滑动；小程序内留言时无法调用输入法；视频通话提示无法获取摄像头数据等。

问题反馈方式

升级内测版本使用中遇到任何问题可在反馈工具箱 App 中（也可以通过拨号键盘输入 *#800# 进入 App）进行反馈

申请方式

1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本 13.0.1.183 / 13.0.1.190（一加 11 机型）、13.0.1.183（OPPO Reno 9 Pro 机型）、13.0.1.134 / 13.0.1.135（OPPO Find X6 Pro 机型）。（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

注：未在基础版本上的伙伴可以先通过 “设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 检测更新 ”升级到基础版本，再进行升级内测 log 版申请。

2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

由于内测特性，建议您报名时填写真实手机号。【未填写真实手机号 / 未加入内测社群】的用户可能会出现：内测中反馈的问题无处理进度、无法获得内测奖励、无法正常接收后续版本等问题，如由于【未填写真实手机号手机号 / 未加入内测群】造成以上问题，升级测试活动主办方概不负责。（参与答题可提高审核通过概率）

3、提交申请后，请耐心等待，管理人员将在招募结束后根据问卷填写情况进行资格审核。