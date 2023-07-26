三星 Galaxy Tab S9 安卓平板发布：搭载骁龙 8 Gen 2，11/12.4/14.6 英寸屏幕可选

IT之家 7 月 26 日消息，三星今日发布三款高端平板电脑：Galaxy Tab S9、Galaxy Tab S9+ 和 Galaxy Tab S9 Ultra，均配备高通骁龙 8 Gen 2 For Galaxy 处理器。

三星 Galaxy Tab S9 配备 11 英寸 OLED 屏幕，是 Galaxy Tab S8 IPS LCD 屏幕的升级版。新款搭载了 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，具有 QHD+ 分辨率、120Hz 刷新率和 HDR10+。此外，这款平板电脑配备了 12MP 超广角自拍摄像头和 13MP 后置摄像头，配备 8,400mAh 电池，支持 45W 快速充电。存储可选 8GB 内存 + 128GB 闪存以及 12GB 内存 + 256GB 闪存两种版本。

三星 Galaxy Tab S9+ 配备 12.4 英寸 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，具有 QHD+ 分辨率（2,800 x 1,752 像素）、120Hz 可变刷新率和 HDR10+。该平板正面配备了 12MP 超广角自拍相机，背面配备了 13MP+8MP 双摄像头设置，配备 10,090mAh 电池，支持 45W 快速充电，提供 256GB 和 512GB 两种型号，均配备 12GB 内存。

三星 Galaxy Tab S9 Ultra 配备了 14.6 英寸 Dynamic AMOLED 2x 屏幕，分辨率为 2,960 x 1,848 像素，支持 120Hz 可变刷新率和 HDR10+。显示屏有一个凹口，容纳两个 12MP 前置摄像头。背面，Galaxy Tab S9 Ultra 配备了 13MP 主摄像头和 8MP 超广角摄像头。其他方面，这款平板配备 11,200mAh 电池，充电功率 45W。存储方面，这款平板可选 12GB 和 16GB 内存以及 256GB、512GB 和 1TB 存储空间。

三星新款平板电脑配备增大 20% 的 AKG 四扬声器，支持新款 IP68 级 S Pen，搭载 microSD 卡插槽（高达 1TB），都提供 Wi-Fi 和 Wi-Fi + 5G 版本可选。

价格方面，三星 Galaxy Tab S9 售价为 799 英镑（IT之家备注：当前约 7343 元人民币）起。Galaxy Tab S9+ 256GB 起价为 999 英镑（当前约 9181 元人民币）。Galaxy Tab S9 Ultra 的起价为 1199 英镑（当前约 11019 元人民币）。

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