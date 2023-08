通过计算证明 LK-99 室温超导？他们都解读错了

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:刘淼、芦腾龙

近期韩国团队室温超导 LK-99 引发热议,除了世界多个研究组在努力复现实验,还有多篇理论计算文章在预印本网站发布。这些论文认为 Cu 的掺杂引起了“从绝缘体到导体”的转变,从理论上暗示该物质可能实现室温超导。但是,他们所应用的密度泛函计算能证明超导吗?答案是否定的。

撰文 | 刘淼、芦腾龙(中国科学院物理研究所)

室温超导是物理学圈每年都能“首次”实现的发现。如果算上 3 月美国罗切斯特大学 Ranga Dias 团队的 Lu-H-N,今年室温超导已经被发现了两次。

LK-99 是否具有室温超导,受到各界热炒,已成为爆点话题。

暂且不说 LK-99 的实验证明。截止目前,数天内,arXiv 上至少贴出了 5 篇相关的密度泛函理论(简称 DFT)计算文章。室温超导计算研究再掀高潮,论文井喷。

5 篇 DFT 论文分别是:

First-principles study on the electronic structure of Pb 10-x Cu x (PO 4 ) 6 O (x=0, 1) arXiv:2307.16040 (29 Jul 2023) Origin of correlated isolated flat bands in copper-substituted lead phosphate apatite arXiv:2307.16892(31 Jul 2023) Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb 9 Cu(PO 4 ) 6 O arXiv:2308.00676 (1 Aug 2023) Pb-apatite framework as a generator of novel flat-band CuO based physics, including possible room temperature superconductivity arXiv:2308.00698 (1 Aug 2023) Theoretical insight on the LK-99 material arXiv:2308.01135 (2 Aug 2023)

5 个月前,Lu-H-N 室温超导被报道,圈内群起而锤之。大家顺藤摸瓜,不久前,甚至扒出了 Dias 团队 2020 年 PRL 论文数据造假的铁证。相比之下,此次 LK-99 事件中,多篇 DFT 论文的观点一致,皆支持 LK-99 中可能存在超导现象。Dias 估计要哭晕了。

5 篇 DFT 计算结果显示,Pb 9 Cu(PO 4 ) 6 O(LK-99 的化学式)材料存在穿过费米面的平坦能带,作者们普遍认为 Cu 的掺杂引起了“从绝缘体到导体”的转变,进而大胆推断,LK-99 有可能具有超导特性。

例如,美国劳伦斯伯克利国家实验室 Sinead M. Griffin 文中直言:“the calculations presented here suggest that Cu substitution on the appropriate (Pb (1)) site displays many key characteristics for high-T C superconductivity”(译文:计算表明 Cu 替换某个 Pb 原子后,体系显示出多项高温超导的关键性质)。

这些分析,虽然听上去语气似是而非,但其中的暗示却不禁让人浮想联翩。

所以是否能通过 DFT 计算,证明 LK-99 的室温超导特性呢?

答案是否定的!

首先,高温超导体的物理机制尚不明确,更无法通过 DFT 求解。人们虽然可以通过计算电声子相互作用,预言常规超导体的超导相变,然而,尚未发展出计算高温超导相变的公认方法。因此,5 篇 DFT 论文,均无法提供 LK-99 高温超导或室温超导体的直接理论支撑。

其次,是否可以将费米面附近的能带解读为超导?显然不能。

导体的能带穿过费米面,超导体是一种导体,所以超导体的能带也穿过费米面,但是把穿过费米面的能带解读为疑似超导是有逻辑错误的。这好比汽车有四个轮子,电动汽车是汽车的一种,于是电动汽车也有四个轮子,因为看到四个轮子的车辆就认为是电动汽车。

最后,费米面附近的平带是怎么来的?是强关联的证据吗?当然也不是。

(1)任何一个掺杂系统,从 DFT 算出来的杂质能级看上去都是比较平的带。但这是杂质能级,不是能带,更不是平带。掺杂浓度越低,“能带”看上去越平。

以黑磷中掺杂 S 或者 Si 为例(图 1),杂质浓度越低,杂质能级的带越平。与 LK-99 论文中的现象一致,所以黑磷中掺 S 或者 Si 会变高温超导吗?

图 1 以黑磷中掺杂 S 或者 Si 为例,杂质浓度越低,杂质能级的带越平。与 LK-99 论文中的现象一致,所以黑磷中掺 S 或者 Si 会变高温超导吗?[图片取自 Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 993–1001.]

(2)任何半导体或绝缘体里掺杂,杂质能级如果在带间,按照文章中 DFT 能带的定义,费米面落杂质能级上。

图 2 中,在 AlN 中掺杂 V,V 的杂质能级看上去是条“平台”,掺杂后费米面移到了杂质能级附近。

图 2 在 AlN 中掺杂 V,V 的杂质能级看上去是条“平台”,掺杂后费米面移到了杂质能级附近。(计算结果源自芦腾龙)

实际上,这 5 篇 arxiv 论文中描述的现象是非常普遍的,任何有带隙的体系,都可以调控掺杂,让平坦杂质能级出现在带间,这与超导没啥关系。

