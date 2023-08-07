中科院物理所研究人员：疑似 LK-99 全悬浮视频具有超导特征

IT之家 8 月 7 日消息，据财联社报道，针对近日B站用户上传的疑似 LK-99 全悬浮视频，中国科学院物理研究所的研究人员表示：“如果这个视频确实是用 LK-99 材料在室温下做的展示，对超导算是一个比较好的辅证，具有超导特征。如一切属实，视频作者大概率已经得到比此前公示的质量更好的样品，希望尽快看到视频作者把严谨的结构和物性测试数据展示出来。”

该研究人员指出，和之前 LK-99 悬浮视频相比，新视频中展现的悬浮更接近超导磁悬浮特征，如能再展示多一些悬浮角度和动态会更好。

IT之家此前报道，7 月 22 日，韩国量子能源研究所研究团队在预印本网站 arXiv 上发布论文说，他们研发的一种被命名为“LK-99”的材料具备超导性，超导临界温度在 127℃左右，而且在常压下就具备超导性。该研究成果发表后，在科学界引起广泛关注的同时也受到不同角度的质疑。

8 月 2 日，韩国超导和低温学会发布新闻公报表示，将组建一个专家验证委员会，对该研究团队声称成功合成的室温超导材料“LK-99”进行科学研判。公报称，现阶段基于两篇存档论文和公开的影像，很难得出结论说“LK-99”是室温超导体，仍需开展进一步的科学验证，因此该学会决定成立一个专家验证委员会进行相关的实验及理论研讨，验证委员会成员来自该学会的物理、材料、电气和机械领域的会员。

8 月 3 日，韩国超导和低温学会“LK-99”验证委员会向韩国媒体表示，学会要求合成该物质的韩国量子能源研究所提供进行验证的样本，但得到的答复是，早前发布的论文仍在接受评议，2 至 4 周后才可以提供样本。

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