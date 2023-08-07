蚂蚁集团以 6.28 亿美元出售印度“支付宝” Paytm 10.3% 股份，不再是其最大股东

IT之家 8 月 7 日消息，据路透社报道，蚂蚁集团旗下的一家子公司将出售印度最大的支付平台 Paytm 10.3% 的股份，而 Paytm 的创始人兼 CEO Vijay Shekhar Sharma 将增持该股份，以简化该公司的所有权结构。

蚂蚁集团（荷兰）控股有限公司周一在一份文件中称，该公司将以 6.28 亿美元（IT之家备注：当前约 45.09 亿元人民币）的价格，将 10.3% 的股份出售给 Paytm 的创始人兼 CEO Vijay Shekhar Sharma。消息公布后，Paytm 股价一度上涨 11.4%，今年以来该公司股价已经上涨了超过 50%。

Sharma 从蚂蚁集团（荷兰）控股有限公司购买的股份价格为每股 796.6 卢比，与 Paytm 上一个交易日的收盘价相同。在这次交易后，蚂蚁集团将不再是 Paytm 最大的股东，其持股比例降至 13.5%。今年 2 月，阿里巴巴集团已经出售了其在 Paytm 的全部股份。日本软银集团也通过二级市场交易减持了其在 Paytm 的股份，最新交易后其持股比例降至 9.18%。

Paytm 表示，Sharma 将成为该公司最大的股东，其持股比例将达到 19.42%。该公司还表示，这次交易不涉及现金支付，也不需要 Sharma 提供任何抵押、担保或其他价值保证。该公司的管理层和控制权也不会发生变化，Sharma 和现有董事会将继续担任原有职务。Sharma 旗下的海外实体 Resilient Asset Management 将向蚂蚁集团发行可转换债券作为收购对价。

Paytm 是印度最大移动支付和商务平台，拥有超过 3 亿用户和 2100 万商户。该公司提供各种在线支付、电子商务和金融服务，包括钱包、银行、保险、贷款和投资等。该公司于 2021 年 11 月在孟买证券交易所上市，成为印度历史上规模最大的首次公开募股（IPO）。

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