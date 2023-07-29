消息称短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大

IT之家 7 月 29 日消息，近日有媒体引述知情人士消息称，蚂蚁集团正计划进行重组，将剥离部分非核心业务，为重启赴港 IPO 铺路。

接近监管的人士对中新社国是直通车表示，蚂蚁集团重启 IPO 一方面要合法合规，另一方面企业也会根据自身内部情况和外部市场情况来作判断。该消息人士表示，从近期了解到的情况来看，短期内蚂蚁重新上市的可能性不大。

蚂蚁集团尚未就此进行回复，但有市场人士认为，接受处罚的蚂蚁决心“重装”上路，而从目前公布的情况看，此次处罚有利于蚂蚁完善公司治理、加强风险管理、提高整体经营合规水平，预计后续其申设金控公司、申请征信等业务牌照的进度可能会加快。

IT之家此前报道，7 月 7 日晚间，证监会发布公告，蚂蚁集团及旗下机构被金融管理部门罚款 71.23 亿元。

蚂蚁集团随后发布公告称，自 2020 年以来，蚂蚁集团在金融管理部门指导下积极推进各项整改，目前已完成相关整改事项。蚂蚁集团收到金融管理部门行政处罚决定书，对此诚恳接受、坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。

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