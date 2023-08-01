七月科技大事：我国载人登月初步方案公布、蚂蚁集团与财付通被罚、大众汽车向小鹏汽车增资 7 亿美元

“七月科技大事”，IT之家为大家回顾四月科技行业重大重要事件。

1、比亚迪：2023 上半年销量合计 125.5637 万辆，同比增长 94.25%

比亚迪 7 月 2 日发布 2023 年 6 月产销快报，6 月销量合计 25.3046 万辆。上半年销量合计 125.5637 万辆，同比增长 94.25%。新能源汽车 6 月合计销量 25.3046 万辆，本年累计销量 125.5637 万辆，同比增长 95.78%。>> 查看详情

2、马斯克限制推特阅读量：未认证账户每天只能阅读 600 条推文

推特老板埃隆・马斯克近日宣布，为了防止 AI 公司大量抓取推特数据，影响真实用户的体验，他决定对推特阅读量进行限制。现在未认证的账户每天只能阅读 600 条推文，而新注册的未认证账户只能阅读 300 条。>> 查看详情

3、消息称苹果 AirPods Pro 充电盒将换用 USB-C 接口

据彭博社记者 Mark Gurman 在他的最新一期 Power On 时事通讯中报道，苹果正准备推出适用于 AirPods Pro 的 USB-C 充电盒，大概会在今年秋天与 iPhone 15 系列一起推出，后者也将从 Lightning 端口切换到 USB-C 端口。>> 查看详情

4、比亚迪推出高阶智能驾驶辅助系统

在 7 月 3 日晚间举行的腾势 N7 上市发布会上，比亚迪宣布全球首发“高阶智能驾驶辅助系统”—“天神之眼”，官方称是全球首款完全由整车厂自设计开发、自生产的车载计算平台，“天神之眼”带来了泊车极致性能，车辆可 100% 主动完成泊车，多场景完成智能辅助驾驶。>> 查看详情

5、QQ Windows 全新 NT 架构体验版上架官网

7 月 3 日，全新体验版 Windows QQ 正式上线官网。继 QQ 对 macOS 、Linux 版本进行升级后，本次 Windows 版本的更新，标志 QQ 基于 NT 技术架构，实现了桌面端 QQ 的三端体验统一。同时，新版本 QQ Windows 新增 64 位版本支持，并针对大众关注的内存占用问题进行了深度拆解和优化。>> 查看详情

6、 iQOO 11S 手机发布，3799 元起

7 月 4 日晚 iQOO 发布了 iQOO 11S 手机，该机搭载了第二代骁龙 8 处理器、 LPDDR5X 运行内存和 UFS 4.0 闪存，售价如下：

12G+256G：3799 元

16G+256G：4099 元

16G+512G：4399 元

16G+1TB：4799 元 >> 查看详情

7、供应商透露小米汽车最新进展：首款车型报价完毕，明年上市

长春一汽富维汽车零部件有限公司在回答“公司与小米汽车合作情况如何”一问时表示，“公司正积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。当前，小米第一款车型报价完毕。”按照小米集团合伙人兼总裁卢伟冰的规划，小米汽车将于今年夏冬两季分别进行测试，明年上半年正式上市。>> 查看详情

8、红魔 8S Pro系列手机发布，售价 3999 元起

7 月 5 日下午红魔发布了红魔 8S Pro系列手机，全系标配了可视化 RGB 风扇灯带 —— 能量星环，首发第二代骁龙 8 领先版（3.36GHz），满血版 LPDDR5X+UFS4.0，采用 ICE 12.0 魔冷散热系统，内置风扇散热。各款售价如下：

红魔 8S Pro：

8+128GB 售价 3999 元

8+256GB 售价 4399 元

12+256GB 售价 4799 元

12+512GB 售价 5499 元

红魔 8S Pro 氘锋透明版：

12+256GB 售价 4999 元

12+512GB 售价 5699 元

红魔 8S Pro+：

16+256GB 售价 5499 元

16+512GB 售价 5799 元

红魔 8S Pro+氘锋透明版：

16+256GB 售价 5699 元

16+512GB 售价 5999 元

16+1TB 售价 6999 元

24+1TB 售价 7499 元

红魔电竞平板：

12+256GB 售价 3899 元

16+512GB 售价 4599 元 >> 查看详情

9、 荣耀 X50 手机发布：搭载骁龙 6 Gen 1，1399 元起

7 月 5 日晚荣耀 X50 手机正式发布，官方称新机是荣耀十周年登峰之作。荣耀 X50 国内首发骁龙 6 Gen 1 移动处理平台， 搭载 5800mAh 电池（高能量密度电池），1000 次充放电循环电池容量大于 80%，支持 35W 快充。手机厚 7.98mm，重 185g。具体售价如下：

8+128GB 售价 1399 元；

8+256GB 售价 1599 元；

12+256GB 售价 1799 元；

16+512GB 售价 1999 元。>> 查看详情

10、Meta 正式推出 Twitter 替代品“Threads”

Meta 现已提前推出了对标 twitter 的社交应用 ——Threads。这款应用目前没有看到任何广告，而且还可以让用户关联 Instagram 并保留其粉丝和用户名。>> 查看详情

11、腾讯会议限制免费会议数，跨 App 加入会议改为付费功能

腾讯会议宣布，自 2023 年 7 月 6 日起，部分功能将逐步进行调整，用户需提前做好规划。

未购买企业版的用户，在同一时间内，企业最多可同时进行 5 场会议。

跨 App (应用) 加入会议将调整为付费功能。>> 查看详情

12、消息称小米汽车开始筛选交付中心

日前，据经销商集团反馈，小米汽车目前已经开始了交付中心的筛选工作。该博主透露，小米汽车要求候选场地“至少能提供 120 个车位”，且建筑面积“不能低于 3000 平方米”。另外，他还表示小米汽车“有很多人是从问界过去的”，以后有望采用业界通用的运营模式：小米手机专营店 + 交付中心 + 授权钣喷中心。>> 查看详情

13、华为云“盘古大模型 3.0”正式发布

在 7 月 7 日举行的华为开发者大会 2023 上，华为云 CEO 张平安宣布，盘古大模型 3.0 正式发布。张平安表示，盘古大模型 3.0 是一个完全面向行业的大模型系列，包括 5+N+X 三层架构。>> 查看详情

14、蚂蚁集团及旗下机构被罚 71.23 亿元

近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23 亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。>> 查看详情

15、腾讯旗下财付通支付科技有限公司被罚没近 30 亿元

7 月 7 日，央行公布行政处罚信息显示，财付通支付科技有限公司被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款 242677.827882 万元。

财付通的违法行为类型包括：违反机构管理规定、违反商户管理规定违反清算管理规定、违反支付账户管理规定、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为等 11 条违法行为类型。>> 查看详情

16、用户发帖称爱奇艺 TV 客户端 “白嫖”电视机引热议

有网友在社交平台发帖质疑称，爱奇艺 TV 版即奇异果 App 在电视机处于息屏休眠状态时仍有大流量上传，疑似将用户电视当免费服务器，该网帖引发热议。接着他联系了爱奇艺客服，客服称这是加速手段，对使用没有影响，然后提供了关闭 HCDN 开关的操作。>> 查看详情

17、消息称小米汽车将采用自研芯片和车机系统架构

有博主透露小米汽车的最新进展，该博主表示，“明年第一台汽车落地，那时还伴随着含金量不错的自研芯片和车机系统架构，年底可能会有些阶段性成果释出”。>> 查看详情

18、 荣耀 Magic V2 系列发布，8999 元起

7 月 12 日晚荣耀 Magic V2 系列折叠屏手机正式发布，搭载骁龙 8 Gen 2 领先版，该机折叠态最薄只有 9.9mm，将折叠屏手机厚度带入毫米时代。售价方面：

16GB +256GB 版售价 8999 元

16GB +512GB 版售价 9999 元

16GB +1TB 至臻版售价 11999 元 >> 查看详情

19、“朱雀二号”发射成功，成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭

蓝箭航天空间科技股份有限公司 7 月 12 日宣布：朱雀二号遥二运载火箭飞行试验任务圆满成功，成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。>> 查看详情

20、我国载人登月初步方案公布

中国载人航天工程办公室副总师张海联 7 月 12 日上午在武汉举办的第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上披露，我国载人登月的初步方案出炉：

21、腾讯《无畏契约》游戏国服正式上线

经过一段时间的等待和测试，腾讯、拳头游戏旗下的《无畏契约》（VALORANT）国服游戏已于 7 月 12 日 9 点正式上线开服。《无畏契约》是一款 5V5 英雄战术射击游戏，此次国服首发版本，将上线 16 位英雄、4 张对战地图和 5 大游戏模式 —— 其中，在 6 月底刚刚于海外上线的团队乱斗（TDM）模式也将成为国服首发模式之一。>> 查看详情

22、苹果 Apple Store 教育优惠返校季活动正式上线

苹果宣布 7 月 13 日在英国以及欧洲、亚洲和中东的部分国家和地区推出“返校季”促销活动，将一直持续到 2023 年 10 月 23 日。大中华区用户可以在以折扣价购买符合条件的设备（MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini 以及 iPad Pro 和 iPad Air）的同时获赠 AirPods 或 Apple Pencil。此外，学生还有资格享受 AppleCare+ 20% 的折扣。>> 查看详情

23、知乎 CEO 周源回应匿名功能下线

知乎此前宣布匿名功能将于 7 月 14 日正式下线。在 7 月 15 日举行的 2023 新知青年大会上，周源也提到了匿名功能的下线。周源表示：“我们在昨天下线了匿名功能入口，告别了这个十二年的老功能 —— 既往不恋；用专业真实的身份去讨论、去分享，去发现 —— 纵情向前。”>> 查看详情

24、腾讯微信团队：有零钱的账号不会被系统注销

腾讯微信团队微博 7 月 17 日发文表示，微信有零钱的微信号就不会被注销。为保障用户的微信账号安全，注册后不活跃，长期未登录，并且没有零钱的微信账号，会被系统注销，无法使用。>> 查看详情

25、蔚来副总裁回应“部分充电桩不对其它车主开放”

蔚来副总裁沈斐微博发文，就“部分充电桩不对其它车主开放”一事作出回应，表达了自己对团队的建议与要求：

26、苹果正开发推进“Apple GPT”AI 模型

根据彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果内部正在开发“Apple GPT”人工智能项目，足以媲美 OpenAI 的 ChatGPT 项目。报道称苹果目前还没有发布 Apple GPT 的计划，古尔曼表示苹果可能会在 2024 年发布。>> 查看详情

27、 努比亚 Z50S Pro 手机发布，3699 元起

努比亚 Z50S Pro 旗舰新机于 7 月 20 日下午正式发布，该机搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，也就是 3.36GHz 的高频版本，内置 4233mm² VC 均热板、LPDDR5X 内存；配有 6.78 英寸 1.5K 超视网膜护眼直屏（2800×1260）、5100mAh 电池 + 80W 快充。具体售价如下：

12GB + 256GB 售价 3699 元

12GB + 1TB 售价 3999 元

16GB + 1TB 售价 4399 元

拾光之镜（白色）12GB + 1TB 售价 4099 元

拾光之镜（白色）16GB + 1TB 售价 4499 元 >> 查看详情

28、Twitter 正式变为“X”

推特（Twitter）正在转型为 X，目前已经正式启用 X 名称和 Logo，告别原有的 Twitter 名称和小蓝鸟形象。此外，平台颜色也已正式更新为黑色。另外，推特官方账号也将名字和头像改为了“X”。>> 查看详情

29、大众汽车向小鹏汽车增资 7 亿美元

大众汽车集团 7 月 26 日在官网宣布，与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，合作初期将共同开发两款针对中国中型车市场的大众品牌电动汽车，并将于 2026 年推出，这一计划有待最终协议的达成。

此外，大众汽车还将向小鹏汽车增资约 7 亿美元（约 49.98 亿元人民币），并以每股美国存托凭证（ADR）15 美元的价格收购小鹏汽车 4.99% 的股份。>> 查看详情

30、三星 Unpacked 新品发布会， Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5 / Watch 6 / Tab S9 发布

三星 7 月 26 日在首尔的 Galaxy Unpacked 活动上，正式推出了 Galaxy Z Fold 5 折叠屏手机，宣称这是“拥有大屏幕的终极生产力设备”。新机全球统一搭载了高通骁龙 8 Gen 2 芯片组。具体售价为：

12GB+256GB 版售价 1749 英镑（约 16073 元人民币）

12GB+512GB 版售价 1849 英镑（约 16992 元人民币）

12GB+1TB 版售价 2049 英镑（约 18830 元人民币）>> 查看详情

Galaxy Z Flip 5 折叠屏手机也一同发布，本次的最大特点之一是三星在该机上首次使用了无缝铰链设计，有效地缩小了手机两半屏幕之间的缝隙，使得手机更加纤薄。该机的全新外屏，从 1.9 英寸扩大到 3.4 英寸。新机搭载了骁龙 8 Gen 2 芯片，内置 3700mAh 双电池，支持 25W 快充、无线充电和反向无线充电。具体售价为：

8GB+256GB 售价 1050 英镑（约 9650 元人民币）

8GB+512GB 售价 1150 英镑（约 10569 元人民币）>> 查看详情

三星 Galaxy Watch6 / Classic 智能手表发布：旋转边框回归，屏幕亮度可达 2000 尼特 >> 查看详情

三星 Galaxy Tab S9 安卓平板发布：搭载骁龙 8 Gen 2，11/12.4/14.6 英寸屏幕可选 >> 查看详情

此外，三星已经公布了新品的国行先行者售价。>> 查看详情

31、ChatGPT 安卓版正式上线

OpenAI 7 月 26 日宣布，安卓版 ChatGPT 已正式上线，目前美国、印度、孟加拉国和巴西四国的安卓用户已经可在谷歌 Play 商店进行下载，并计划在下周拓展到更多地区。>> 查看详情

32、日本游戏开发商 Key 社母公司 Visual Art's 宣布被腾讯收购

日本游戏公司 Visual Art's 7 月 27 日宣布，其社长马场隆博宣布引退，并将股份转让给了腾讯，即 Visual Art's 会成为腾讯的子公司，而“Key 社”品牌也将归腾讯所有。>> 查看详情

33、联想 China Joy 发布新品汇总

联想 7 月 29 日在 China Joy 上发布了多款 2023 新品，为你汇总如下：

联想拯救者 R9000X 2023 笔记本 发布：R7 7840H + RTX 4060，10999 元 >> 查看详情

联想小新 Pro 超能本 2023 旗舰锐龙版 发布：搭载 R7 7840HS，5599 元起 >> 查看详情

联想 YOGA 27 2023 一体机 发布：R7 7840H + RTX 4050>> 查看详情

联想 YOGA Air 14s 轻盈本 发布：R7 7840S 定制处理器 + 2.9K OLED 触控屏 >> 查看详情

联想小新 Pad Pro 12.7 安卓平板发布：骁龙 870 / 144Hz 刷新率，1599 元起 >> 查看详情

34、韩国“全球首个室温超导”研究成员回应

韩国“全球首个室温超导”研究成员 Hyun-Tak Kim 在回复记者时表示，其团队制造的 LK-99 室温超导材料或许可以在一个月之内被复制，其成员也会对任何制作 LK-99 遇到困难的人进行指导。>> 查看详情

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