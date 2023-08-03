蚂蚁集团捐赠 2000 万元驰援北京、河北防汛救灾

IT之家 8 月 3 日消息，近日，华北多地遭遇强降雨，极端天气造成洪涝灾害。全社会的爱心和力量都在不断地向受灾地区汇集，全力以赴抗击汛情。

蚂蚁集团今日宣布：通过“蚂蚁公益基金会”向北京、河北两地捐款 2000 万元人民币，为防汛救灾工作尽一份力。

其中，1000 万元将捐赠给北京市慈善协会，支援门头沟区、房山区的救灾安置和灾后恢复；另 1000 万元捐赠给河北省保定市慈善协会，支援受灾严重的涿州等地。捐赠资金将依据受灾地区一线的实际需求，在当地防汛抗旱指挥部的统一调配下，用于应急救援和灾后重建等工作。

支付宝公益平台已上线“应急救灾专区”，为多家公益机构的 10 余个防汛救灾项目开辟筹款通道。截至目前，累计已有超过 93 万人次参与捐赠。

今年 6 月，支付宝公益平台已联合中国乡村发展基金会、中国红十字基金会、深圳壹基金等机构建立了“备灾合作机制”。近日的汛情发生后，相关机构在支付宝网友前期捐赠的备灾资金支持下，已经迅速联动一线救援队开展人员转运、救灾应急物资发放等救援行动。

为了保障汛期出行安全，支付宝还升级了极端天气提醒、台风路径查询等信息服务，并为京津冀车主开设出行服务专区，提供暴雨天气安全出行指引、道路救援、故障查询等服务入口。

据IT之家昨日报道，阿里巴巴公益基金会宣布，将捐赠 3000 万元抗灾救灾款，用于保障京津冀等地受灾群众的人身安全、采购和发放紧急救灾物资，支持救援团队，及后续灾后重建工作。

此外，腾讯、字节跳动、京东、拼多多、小米、网易、理想汽车等企业也都捐赠了现金和物资。苹果公司 CEO 库克在微博宣布：我们心系受严重暴雨洪涝影响的北京和河北省周边地区的民众。Apple 将捐赠支持当地的救灾工作。

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