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宝骏云朵盲订 10 天订单破万，明年将推 15-20 万元“旗舰”新车 EQ200

2023/8/7 14:19:58 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 7 日消息，宝骏汽车今日上午通过官方公众号宣布，旗下新款“舒适大五座纯电家用车”宝骏云朵已在开启盲订 10 天内突破 10000 台订单，其中 1000 元大订占比达到 68%。随后，新车将于 8 月 10 日 19:00 正式上市

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该车推出 4 种车型配置，续航里程分别为 360 公里、460 公里。官方介绍称，盲订订单中选择 460 公里续航占比大多数，达到 73%，另外选择顶配 460Max 版车型占比 45%。

此外，由于该车此前已获上海新能源送牌备案许可，来自上海的订单量占全国市级排名第一位

另据上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘在其个人微博上透露，2024 年宝骏品牌的产品线将由以下车型组成

  • 10 万以内：宝骏 kiwi、悦也三门版

  • 10-15 万：悦也五门版、云朵

  • 15-20 万：EQ200

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结合IT之家此前报道，周钘今天首次公开承认了五门版宝骏悦也的存在，至此大致可以推测新车售价将落在 10-15 万区间。

至于 EQ200，周钘此前更是放话叫“想买 Taycan、ET7、奔驰 EQE、Model S 的用户等一等”，因为这款新车明年要出。稍晚之后，微博有汽车博主 @痛快舒畅 披露了更多细节：EQ200 将定位“品牌旗舰”，从有关 PPT 中透露的信息显示，该车外形较富有未来感，配有流媒体后视镜。同时，该车的销量目标被定在 10 万台 / 年。

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